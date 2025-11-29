4’ü kadın ve çocuk 13 sivili katletti… İsrail’den Suriye’nin güneyinde katliam

Haberin Devamı

İsrail sınırına 10 kilometre mesafede yer alan köyde çıkan çatışmada 3’ü ağır olmak üzere 6 İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. El Cezire’nin haberine göre İsrail işgal güçleri baskın gerçekleştirdikleri bölgede belde sakinlerinden birini alıkoyma girişiminde bulununca sivil halk karşılık verdi ve sonrasında çıkan çatışma yaklaşık iki saat sürdü. İsrail ordusu da operasyonun Suriye’de “Cemaat-i İslamiyye” grubu üyesi 2 kişiyi alıkoymak için yapıldığını teyit etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yapılan açıklamada, “Beyt Cin kasabasının sakinlerini hedef alan saldırıyı kınıyoruz. İşgalci güçler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 sivilin hayatına mal olan korkunç bir katliam gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de saldırıyı kınayarak, “İsrail, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, sivil halka ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturuyor” dedi.

Haberin Devamı

YERLEŞİMCİLERİN GÖZÜ DE SURİYE’DE

Bir grup İsrailli yasadışı yerleşimci işgal altındaki Golan bölgesinden Suriye topraklarına girdi. İsrail medyası “Başan Öncüleri” adlı yerleşimci hareketinden 8 yerleşimcinin, İsrail ile Suriye arasındaki sınır çitini aşarak Golan Tepeleri ve Hermon Dağı’ndaki iki noktadan Suriye topraklarına sızdığını ve burada yasadışı yerleşim birimi kurmaya çalıştıklarını duyurdu. Yasadışı yerleşimcilerin İsrail askerleri tarafından yakalanarak ülkelerine geri götürüldüğü bildirildi.