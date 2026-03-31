4’lü ittifak İsrail basınını telaşlandırdı

Jerusalem Post gazetesinde Elie Podeh imzasıyla çıkan yazıda Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın oluşturduğu bu yeni blokun, yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusu temsil ettiğine dikkat çekildi. Analizde “Nükleer silaha sahip Pakistan, dünyanın en büyük petrol tedarikçilerinden Suudi Arabistan, Süveyş Kanalı’nı kontrol eden Mısır ve gelişmiş savunma sanayisiyle bir NATO üyesi olan Türkiye’nin bir araya gelmesi, küresel çapta yankı uyandıracak bir potansiyel taşıyor” denildi. İsrail’in bu ittifaktan endişelenmesi gerektiği belirtilen yazıda, İsrail’in bölgede giderek izole edilebileceği, İran zayıflarken bölgede Türkiye’nin konumunun güçlenebileceğine işaret edildi.

FİDAN ve GUTERRES GÖRÜŞTÜ

Türkiye adına diplomatik temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan dün ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyban ile de telefon görüşmeleri yaptı.