49’uncu yaşını 25’lik sevgiliyle kutladı

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Ünlü aktör ve 25 yaşındaki sevgilisi, Beverly Hills’te yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi verdi. Partiye JAY-Z ve Beyonce çifti, Snoop Dogg ve Axl Rose gibi müzik sektörünün dünyaca ünlü isimlerinin yanı sıra yönetmen Taika Waititi ve oyuncu Tobey Maguier da katıldı. ABD’li rapçi Lil Wayne, bütün gece süren partide DiCaprio ve konuklarına küçük bir konser de verdi.

Ünlü aktör, ekim ayında vizyona giren ve Martin Scorcese’nin yönetmenliğini yaptığı “Killers of the Flower Moon” (Dolunay Katilleri) filminde Robert De Niro ile başrölü paylaşıyor.