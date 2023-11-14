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49’uncu yaşını 25’lik sevgiliyle kutladı

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Beverly Hills
49’uncu yaşını 25’lik sevgiliyle kutladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

OSCAR ödüllü ABD’li oyuncu Leonardo DiCaprio, 49’uncu yaşını yeni sevgilisi İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte kutladı.

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Ünlü aktör ve 25 yaşındaki sevgilisi, Beverly Hills’te yıldızlarla dolu bir doğum günü partisi verdi. Partiye JAY-Z ve Beyonce çifti, Snoop Dogg ve Axl Rose gibi müzik sektörünün dünyaca ünlü isimlerinin yanı sıra yönetmen Taika Waititi ve oyuncu Tobey Maguier da katıldı. ABD’li rapçi Lil Wayne, bütün gece süren partide DiCaprio ve konuklarına küçük bir konser de verdi.

Ünlü aktör, ekim ayında vizyona giren ve Martin Scorcese’nin yönetmenliğini yaptığı “Killers of the Flower Moon” (Dolunay Katilleri) filminde Robert De Niro ile başrölü paylaşıyor.

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#Leonardo Dicaprio#Vittoria Ceretti#Beverly Hills

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