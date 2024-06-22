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49 Hacının ölümünün ardından Tunus Diyanet İşleri Bakanı görevden alındı

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#Hac#Tunus#Diyanet İşleri
49 Hacının ölümünün ardından Tunus Diyanet İşleri Bakanı görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 11:57

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 49 Tunuslunun ölümünün ardından Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi’yi görevden aldı.

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Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan 49 Tunuslunun hayatını kaybetmesi, Tunus’ta yoğun eleştirilere yol açtı. Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Diyanet İşleri Bakanı İbrahim Şabi’yi görevden aldığı belirtildi.

Öte yandan hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kutsal topraklarda Hac ibadeti sırasında 11 ülkeden en az bin 81 hacı yaşamını yitirmişti. Her yıl on binlerce kişi resmi olarak kayıt yaptırmadan hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gidiyor. Kayıtlı olmayan hacı adayları klimalı alanlara erişemedikleri için yoğun bir şekilde sıcaklığa maruz kalıyor.

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#Hac#Tunus#Diyanet İşleri

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