48 yıl boşa hapse 7 milyon dolar

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Edmond Belediye Meclisi’nin yaptığı oylamayla Simmons’a 7.15 milyon dolar tazminat vererek davayı sonuçlandırma kararı aldığı bildirildi. 71 yaşındaki Simmons, 1974 yılında Oklahoma City’de alkollü içki satan bir dükkânın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers’ın öldürülmesi davasında 1975 yılında hüküm giymiş ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin işlendiği tarihte Louisiana eyaletinde olduğunu söyleyen ve iddiaları reddeden Simmons’ın cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan Simmons’ın geçen yıl suçsuz olduğu anlaşıldı.

ABD’de daha sonra aklanan mahkûmlar arasında en uzun süre hapis cezası çeken kişi oldu.