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48 yıl boşa hapse 7 milyon dolar

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#ABD#Hapis Cezası#Oklahoma City
48 yıl boşa hapse 7 milyon dolar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

ABD’de suçsuz yere 48 yıl hapis cezası çektiği belirlenen ve geçen yıl aralık ayında serbest bırakılan Glynn Ray Simmons, boşa hapis yatmasıyla ilgili Oklahoma kentine bağlı Edmond beldesine açtığı tazminat davasını kazandı.

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Edmond Belediye Meclisi’nin yaptığı oylamayla Simmons’a 7.15 milyon dolar tazminat vererek davayı sonuçlandırma kararı aldığı bildirildi. 71 yaşındaki Simmons, 1974 yılında Oklahoma City’de alkollü içki satan bir dükkânın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers’ın öldürülmesi davasında 1975 yılında hüküm giymiş ve idam cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin işlendiği tarihte Louisiana eyaletinde olduğunu söyleyen ve iddiaları reddeden Simmons’ın cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. 48 yıl, 1 ay, 18 gün hapis yatan Simmons’ın geçen yıl suçsuz olduğu anlaşıldı.

ABD’de daha sonra aklanan mahkûmlar arasında en uzun süre hapis cezası çeken kişi oldu.

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#ABD#Hapis Cezası#Oklahoma City

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