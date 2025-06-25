48 yaşındaki kadının gökyüzünde feci ölümü

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Paraşütçü Jasmine Black, Georgia eyaletindeki Thomaston-Upson County Havalimanı’nda gerçekleştirdiği atlayışında paraşütü, düşük irtifada başka bir paraşütçünün paraşütüyle çarpıştı. Black’in, ana paraşütünü serbest bırakıp yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olması nedeniyle yedek paraşütün tam açılmadan sert bir şekilde zemine çarptığı ve uçak park alanı üzerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış deneyimine sahip olduğu kaydedilirken, yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.