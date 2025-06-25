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48 yaşındaki kadının gökyüzünde feci ölümü

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#Havada Çarpışma#Hava Sporları#Paraşüt Kazası
48 yaşındaki kadının gökyüzünde feci ölümü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 11:20

ABD'nin Georgia eyaletinde düzenlenen bir atlayış sırasında, 48 yaşındaki paraşütçü Jasmine Black, başka bir paraşütçünün paraşütüyle havada çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti.

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Paraşütçü Jasmine Black, Georgia eyaletindeki Thomaston-Upson County Havalimanı’nda gerçekleştirdiği atlayışında paraşütü, düşük irtifada başka bir paraşütçünün paraşütüyle çarpıştı. Black’in, ana paraşütünü serbest bırakıp yedek paraşütünü devreye sokmaya çalıştığı, ancak yere çok yakın olması nedeniyle yedek paraşütün tam açılmadan sert bir şekilde zemine çarptığı ve uçak park alanı üzerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

48 yaşındaki kadının gökyüzünde feci ölümü

Hayatını kaybeden Jasmine Black’in 160’tan fazla atlayış deneyimine sahip olduğu kaydedilirken, yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

48 yaşındaki kadının gökyüzünde feci ölümü

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#Havada Çarpışma#Hava Sporları#Paraşüt Kazası

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