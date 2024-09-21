47 yıl sonra ilk tutuklama: İki kadın evlerinde ölü bulunmuştu

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Avustralya'nın Melbourne kentinde, Suzanne Armstrong ve Susan Bartlett adlı iki kadın 1977 yılında kiraladıkları teras evde ölu bulundu.

Yunanistan ve Avustralya çifte vatanadaşı olan 65 yaşındaki adam, 47 yıl sonra Armstrong ve Bartlett öldürülmesine ilişkin İtalya'nın Roma'daki Leonardo Da Vinci Havaalanı'nda tutuklandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Armstrong ve Bartlett, en son canlı görülmelerinden üç gün sonra evlerinde ölü bulundu. Polis, 27 yaşındaki Armstrong ve 28 yaşındaki Bartlett'in birden fazla kez bıçaklandığını raporladı.

Baş komiser Shane Patton, 65 yaşındaki adamın polis tarafından yıllardır baş şüpheli sıfatıyla kırmızı bültenle arandığını ve yeterli delillerin bulunamaması nedeniyle soruşturmanın Yunanistan'da zaman aşımına uğradığını belirtti.

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Patton, “Cinayet masası dedektifleri 47 yılı aşkın bir süredir Suzanne Armstrong ve Susan Bartlett'in ölümlerinden kimin sorumlu olduğunu belirlemek için yorulmadan çalıştılar. Bizi bugün bulunduğumuz konuma getirmek için pek çok kişi tarafından muazzam miktarda çalışmalar yapıldı" dedi.

Patton ayrıca, 47 yıldır yas tutan Armstrong ve Bartlett ailelerinin dayanıklılığını takdir etti.

Armstrong ve Bartlett'in aileleri, yaptıkları ortak açıklama ile polisin çabalarına minnet duyduklarını ifade ettiler.

Açıklamada, Geçtiğimiz 47 yıl boyunca dostlarımız ve ailemiz tarafından bize gösterilen destek ve anlayış için sonsuza dek minnettar kalacağız. Bu kadar uzun bir süre boyunca yorulmak bilmeden bizim için cevapların ve adaletin peşinden koşan çok sayıda polise minnettarlığımızı yeterince ifade etmek zor. Bize her zaman umut verdiğiniz ve asla pes etmediğiniz için size sadece teşekkür ediyoruz.” denildi.

2017 yılında, işlenen cinayetlerin sorumlularının tutuklanması ve mahkum edilmesini sağlayabilmek amacıyla bilgi sağlayacak kişilere 1 milyon dolar ödül verileceği açıklanmıştı.

Kadınların cinayetinin yanı sıra kiraladıkları evin bulunduğu sokakta başka cinayetlerde işlendi ve bir dizi kitabın konusu olmuştu.