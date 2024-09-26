46 yıl idam ile yargılanmıştı: 88 yaşında serbest kaldı

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Japonya’nın Shizuoka eyaletinde 1966 yılında 4 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen ancak 46 yıl hapiste ölümü bekledikten sonra delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakılan 88 yaşındaki eski boksör İwao Hakamata'nın yeniden yargılandığı davada karar verildi.

Shizuoka Bölge Mahkemesi, Hakamata'nın olay sırasında giydiği iddia edilen beş parça kıyafet ve polisin zorla ifade alması da dahil “uydurma kanıtların” soruşturma dosyasında yer aldığına hükmederek Hakamata'nın beraatine karar verdi.

Kararın ardından Hakamata'dan özür dileyen Mahkeme Başkanı Koshi Kunii, “Mahkeme olarak, davanın bu kadar uzun sürmesinden dolayı gerçekten üzgünüz” ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ DESTEKÇİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan yeniden yargılama davasında Hakamata’yı duruşmalarda temsil eden 91 yaşındaki kız kardeşi Hideko Hakamata ise kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Yıllar boyunca bize destek olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

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Kararın ardından gözlerin çevrildiği Shizuoka Valiliği Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, kararın detaylı olarak incelenmesinin ardından kamuoyuna gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi.

2014’TE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Shizuoka'da bir fabrikada üst düzey yönetici olan Fumio Hashiguchi 30 Haziran 1966'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte ölü bulunmuş, fabrikada yatılı olarak çalışan Hakamata ise cinayetlerden 2 ay sonra tutuklanmıştı.

İlk ifadesinde cinayet, soygun ve olay mahallindeki yangından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eden Hakamata, daha sonra ise işkence altında ifade verdiğini iddia ederek suçsuz olduğunu savunmuştu. 1968'de idama mahkum edilen Hakamata, 2014'te delil yetersizliği şüphesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

YENİDEN YARGILAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Suçsuz olduğunu kanıtlamak üzere ailesi ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Hakamata'nın çabaları geçen yıl sonuç vermiş, Tokyo Yüksek Mahkemesi delil yetersizliği nedeniyle Hakamata'nın yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Ayrıca Hakamata'nın cezaevine geri gönderilmemesi yönündeki alt mahkeme kararı da onanmıştı. Hakamata, idam cezası aldıktan sonra hapishanede en uzun süre infazını bekleyen mahkum olarak biliniyordu.