46 yıl boyunca adaletten kaçtı!

ABD’nin Denver hapishanesinden 46 yıl önce kaçan cinayet suçlusu Luis Archuleta (77), FBI'nın özel operasyonuyla New Mexico eyaletinde yakalandı.

ABD’nin Denver hapishanesinden 46 yıl önce kaçan cinayet suçlusu Luis Archuleta (77), New Mexico eyaletinde yakalandı.

Bir polis memurunu vurmakla hüküm giyen ve 1974 yılında hapishaneden kaçan cinayet suçlusu Archuleta​, Ramon Montoya takma adıyla 46 yıldır saklanmayı başardı.

FBI'DAN BİZDEN KAÇAMAZSIN MESAJI

FBI, zanlının New Mexico eyaletine ait evine gerçekleştirdiği operasyonda Archuleta'a ait bir çok belge ve bilgisayara el koydu.

FBI Denver Özel Ajanı Michael Schneider, "Bu tutuklama, her yerdeki şiddet suçlularına açık bir göndermedir: Ne kadar uzun sürerse sürsün veya ne kadar ileri giderseniz gidin FBI sizi bulacak ve sizi adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.