450 alanda iş gücü açığı var... Alman istihbaratı personel arıyor

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ALMANYA’da yaşanan kalifiye personel açığı Alman istihbaratını da vurdu. Dünyanın en güçlü istihbarat servisleri arasında gösterilen dış istihbarattan sorumlu Federal Haberalma Servisi (BND), kurumdaki kalifiye personel eksikliğini gidermek için her yolu deniyor. İstihbarat servisine ait binalara iş ilanı afişleri asan kurum, son olarak uzman personel eksikliğini giderme hedefiyle dünyanın en büyük video oyunları fuarı olan Gamescom’da stant açtı.

FUARDA STANT AÇTILAR

BND mart ayından bu yana “Arkadan gelin” sloganlı bir işe alım kampanyası yürütüyor. Kurumun bu kapsamda açtığı fuar standına gelen ziyaretçiler bilgisayar oyunu oynayarak, kurgusal bir terör saldırısına dair ipuçlarını bulmaya çalışıyor. Die Welt gazetesine konuşan BND Basın sözcüsü Julia Linner, aradıkları yeni yetenekler ile Gamescom ziyaretçileri arasında ortaklıklar bulunduğunu söyledi. BND görevlileri, ziyaretçilere istihbarat dünyası ve iş hayatıyla ilgili genel bilgiler veriyor. Ancak fuarda istihbaratı temsil eden BND çalışanları, diğer katılımcıların aksine isim etiketi taşımıyor. BND’nin yanı sıra Alman Ordusu ve silah üreticisi Rheinmetall de oyun fuarında stant açtı.

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HER KOLDA ÇALIŞAN LAZIM

BND kampanya dahilinde çok sayıda afiş bastırarak Almanlara iş başvurusu çağrısı yapıyor. Bunun için bastırılan afişlerde, “Teröristlerin peşindeyiz - Onları bizimle bulun”, “Hayal et, BND tarafından aranıyorsun - ekibin bir parçası olarak“ yazıları yer alıyor. Alışılmışın dışındaki ilan kampanyasında hazırlanan afişler Berlin, Bonn ve Münih’teki reklam panolarında ve kurumun binalarında asılı. Ancak BND sadece gizli servis için ajan aramıyor.

BND Başkanı Bruno Kahl kampanyanın tanıtımında yaptığı konuşmada, “Hedefimiz daha fazla insanın radarına çekici bir işveren olarak girmek. Birçok insan bize uyuyor biz de onlara ama henüz radarlarında BND yok” demişti. Kahl, kampanyayla birlikte, kamuoyunda daha fazla görünür olmak istediklerini de ifade etti. Kurumun Sözcüsü, “BND, aşçılardan bekçilere ve mülklerimiz için güvenlik görevlilerine kadar toplam 450 farklı iş profili sunuyor” diyerek çoğu birimde potansiyel adayları aradıklarını belirtiyor. BND’de yaklaşık 6 bin 500 kişi görev alıyor. Çalışanların yaklaşık 1500’ünün ise yurt dışında görev aldığı belirtiliyor.

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