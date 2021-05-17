4400 adım yeterli

Harvard Tıp Okulu’nun kadınlar üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaya göre, günde 4400 adım atmak ölüm riskini ciddi oranda azaltıyor. Araştırmacılar, daha çok adım ile ölüm riski arasında ters orantı olduğunu saptasa da bu etkinin 7500 adımdan sonra iyileşmediği gözlemlendi. Yani fiziksel aktivite demans, diyabet ve kalp rahatsızlıklarına karşı korusa da fazladan atılan adımın bir faydası yok. Uzmanlar, test edilmemiş olsa da benzer sonuçların erkekler için de geçerli olacağı görüşünde.

1965’te Japonya’da satılan bir adımsayarın jenerik adı “10 bin adım sayar”dı. Yani günde 10 bin adım efsanesi aslında bir Japon reklamcılık çalışmasına dayanıyor.

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