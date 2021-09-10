44 yıllık çaresizlik! Adeta 'Ölmek istiyorum' dedi

Marineland'in Niagara Şelaleleri tema parkında 44 yıldır insanları eğlendirmek için esaret altından tutulan, tüm yavruları ve arkadaşları ölen ve sosyal medyada 'Dünyanın en yalnız balinası' olarak bilinen Balina Kiska içinde bulunduğu beton tankın duvarlarına defalarca kez kafasını vurdu.



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Phil Demers adlı Twitter kullanıcısı hayatta kalan son orkalardan olan Kiska'nın kafasını duvara vurduğu anları sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyada büyük tepki çekerken yıllardır Kiska'nın serbest bırakılması için eylem yapan hayvan hakları savunucuları MarineLand’e giderek eylem yaptı.



ESARET ALTINDA YAŞADI

Orkalar son derece zeki ve sosyal hayvanlar olarak biliniyor. Şu anda 44 yaşında olan Balina Kiska, İzlanda kıyılarında yakalandığından beri hayatını esaret altında geçirdi. Balina Kiska ölen yavrularından sonra son arkadaşının da başka bir tesise taşındığı 2011'den beri tamamen izole bir hayat yaşıyor

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