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GeriDünya 44 yıllık çaresizlik! Adeta 'Ölmek istiyorum' dedi
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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 10.09.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

44 yıllık çaresizlik! Adeta 'Ölmek istiyorum' dedi

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44 yıldır ABD'deki tematik su parkı Marineland’de tutulan ve hayatta kalan son orkalardan olan Balina Kiska içinde bulunduğu beton tankın duvarlarına defalarca kez kafasını vurdu. Balinanın yürek burkan görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Marineland'in Niagara Şelaleleri tema parkında 44 yıldır insanları eğlendirmek için esaret altından tutulan, tüm yavruları ve arkadaşları ölen ve sosyal medyada 'Dünyanın en yalnız balinası' olarak bilinen Balina Kiska içinde bulunduğu beton tankın duvarlarına defalarca kez kafasını vurdu.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Phil Demers adlı Twitter kullanıcısı hayatta kalan son orkalardan olan Kiska'nın kafasını duvara vurduğu anları sosyal medyada paylaştı. Video sosyal medyada büyük tepki çekerken yıllardır Kiska'nın serbest bırakılması için eylem yapan hayvan hakları savunucuları MarineLand’e giderek eylem yaptı.

44 yıllık çaresizlik Adeta Ölmek istiyorum dedi

ESARET ALTINDA YAŞADI

Orkalar son derece zeki ve sosyal hayvanlar olarak biliniyor. Şu anda 44 yaşında olan Balina Kiska, İzlanda kıyılarında yakalandığından beri hayatını esaret altında geçirdi. Balina Kiska ölen yavrularından sonra son arkadaşının da başka bir tesise taşındığı 2011'den beri tamamen izole bir hayat yaşıyor

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