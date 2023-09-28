44 yılın en düşük seviyesinde

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Güney Yarım Kürenin ilkbahara girmesiyle birlikte Antarktika’daki buz miktarının zirve yaptığı 10 Eylül’de deniz buzlarının kapladığı alan16.96 milyon kilometrekarelik büyüklüğe ulaştı. NSIDC tarafından yapılan açıklamada “Bu, 1979’dan 2023’e kadar olan deniz buzu kayıtlarındaki en düşük deniz buzu seviyesi” denildi. Bundan önceki en düşük kış buzu miktarı 1986 yılında kaydedilmişti. Buz kütlesi en büyük boyutuna soğuk kış aylarında ulaşıyor. NSIDC’ye göre şubat ayında Avustralya yazının zirvesinde, Antarktika deniz buz kütlesi 1.79 milyon kilometrekarelik en düşük boyuta ulaşmıştı ve bu da bir rekordu.