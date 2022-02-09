43 milyar Euro’luk hamle: AB çip yarışına girdi

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, “Küresel teknoloji yarışının merkezinde yer alıyor” dediği çiplerin küresel üretimindeki Avrupa payının 2030’da yüzde 20’ye yükseltilmesi planlanıyor.

AB’nin ana hedefi ise bu alanda Asya ülkelerine yönelik bağımlılığı kırmak. AB Komisyonu’nun dün önerdiği Avrupa Çip Yasası, şu an çip üretiminde yüzde 9 paya sahip olan Avrupa’nın bunu iki katına yükseltebilmesi için 11 milyar Euro’luk kamu fonunun devreye girmesini öngörüyor. Buna özel sektör yatırımının da katılmasıyla 15 milyar Euro tutarında bir kaynağın güvence altına alınması planlanıyor. Ulusal hükümetlerin mikroçip alanına yönelik yatırımları ve araştırmaları da dikkate alındığında toplam kaynağın 43 milyar Euro seviyesini aşması bekleniyor.