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42 ülkeden Rusya'ya çağrı... Nükleer santraldan şartsız geri çekil

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer Santral
42 ülkeden Rusyaya çağrı... Nükleer santraldan şartsız geri çekil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 07:00

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü savaşın ortasında kalan Zaparojye nükleer santralı dünyayı tedirgin etmeye devam ederken, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 42 ülke, Rusya’dan nükleer santraldan askerlerini bir an önce koşulsuz geri çekmesini talep etti.

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42 ülkenin ortak bildirisi şeklinde yayınlanan belgede, “Ukrayna topraklarındaki Zaporojye nükleer santralında Rus askerlerinin varlığı kabul edilemez. Bildirinin altına imzasını atan ülkeler olarak Rusya’dan bir an önce koşulsuz şartsız nükleer santral bölgesine konuşlandırdığı askerleriyle farklı askeri oluşumları geri çekmesini talep ediyoruz. Talebimizin yerine getirilmesi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) müfettişlerinin santralı ziyaret ederek teftişlerini gerçekleştirmesine de imkân sağlayacaktır” dendi.

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‘GEREKENİ YAPARIZ’

Rusya cephesinden de Zaporojye santralına ilişin bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova yayınladığı yazılı açıklamayla, Rusya’nın UAEK yetkililerinin santralı ziyareti için “gereken her şeyi” yapacağını belirtirken, “Ukrayna tarafını yıkıcı faaliyetler yürütmekle” suçladı. Moskova yönetimi dün akşam da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in santraldaki faaliyetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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#Rusya#Ukrayna#Nükleer Santral

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