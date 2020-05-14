412 Sudanlı genç BAE’yi dava etti

Sudanlı bazı aşiretlerle işbirliği yaparak işsizlik ve yoksulluk içindeki gençleri para karşılığında özel güvenlik görevlisi adı altında devşirmeye çalışan BAE’ye yönelik yasal girişimlerin genişlemesi bekleniyor. Kandırılan 412 kişiyi temsil eden avukat grubunun içinde yer alan Sudan Süleyman el Jedi Hürriyet’e BAE merkezli şirketin Sudanlı gençlere yönelik işlediği suçun ‘insan ticareti’ olarak kabul edilmesini istediklerini söyledi.

TAZMİNAT ÖNERDİ

El Jedi, “BAE’nin uluslararası ceza hukuku kapsamında şirketi sorumlu tutması gerektiği halde, topraklarında bulunan bu şirketi sorumlu tutmamayı tercih ettiği için BAE’nin de söz konusu suça ortaklık ettiğini düşünüyoruz. BAE’nin Büyükelçisi, bize etkilenen gençlere bir defadan fazla para vermeleri ve tazminat ödemeleri için aracılar gönderdi” dedi. El Jedi, BAE Büyükelçiliği’nden gelen para tekliflerini kabul etmediklerini de ifade etti.