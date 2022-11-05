411 gündür Kovid-19 virüsü ile mücadele ediyor

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İlk olarak Aralık 2020’de Kovid-19 virüsüne kapılan 59 yaşındaki hastanın 411 gündür Kovid-19 hastası olduğu biliniyor. Böbrek nakli ve bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullanımı nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflayan hastanın farklı bir tedavi yöntemine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Şubat 2021 ve Ocak 2022'de yapılan testlerin pozitif çıkması ile, Londra’da bir grup bilim insanı virüsün genetik bir analizine yöneltti. İncelemelerde küçük varyasyonlarla mevcut olduğu ve hastalık sürecinin kalıcılığına etki ettiği görüldü. Bu süreç hastanın ağrı ve semptomlarında bir değişim göstermezken kronik bir korona virüs enfeksiyonunun sürdüğü anlaşıldı.

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NORMAL HASTALAR GİBİ TEDAVİ EDİLEMİYOR

Kronik korona virüs enfeksiyonu, uzun süreli etkilere sahip olduğu için normal vakalardan farklı bir sürece sahip. Bulaşıcı hastalıklar uzmanı ve vaka üzerinde araştırmacı olan Luke Blagdon Snell, The Washington Post'a verdiği demeçte, “Omicron varyantı günümüzde herkese bulaşıyor. Varyantları çok eski ve sürekli güncelleniyor. Yeni virüsü tespit etmek bu yüzden kolay değil.” diyerek hastanın tedavisinin zorluğuna değindi.

Uzmanlar tedavi sürecinin hafif veya aralıklı semptomlar üzerinden ilerlemesinin, şiddetli bir Kovid-19 tedavi etmek için kullanılan yöntemleri uygulamak için uygun olmadığını söylüyor.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ

Hastaya 2020’nin son günlerinde uygulanan bir testte, en son taşıdığı Kovid-19 virüs varyantının B.1.177.18 olduğu tespit edildi. Bu nedenle ekibin hastaya sadece antikor tedavisi uygulayabildiği aktarıldı.

İngiltere'de şu anda baskın olan daha yeni varyantlar var. Ancak, virüsler bu durumda kullanılan antikorlara yanıt vermese de tedavi yöntemi ve bulgular kronik koronavirüs enfeksiyonu olan hastalarda bireyselleştirilmiş tedavilerin potansiyelini ortaya koydu.

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İLK KRONİK VAKA 550 GÜN ARDINDAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Genetik dizilime bağlı tedavi süreci, ilk olarak Kasım 2021'de Güney Afrika'daki bilim insanları tarafından tespit edilen yeni varyantları tanımlamak için kullanıldı. Bugüne kadar bilinen en uzun vaka, ölmeden önce 505 gün Kovid-19 pozitif olan bir hastaya aynı ekip tarafından bireyselleştirilmiş tedavi uygulanmıştı.

Doktor Snell, kalıcı enfeksiyonlar arasında iki gruba ayrıldığını belirterek, tedavisi süren hasta gibi nispeten asemptomatik olanlar ve daha ciddi sonuçlarla karşılaşan hastalar diye sıraladı. Snell, “Asemptomatik vakalar bile tehlikeli olabilir. Bazı kişilerin, kalıcı enfeksiyona sahip olmaları durumunda ileri bir tarihte kötüleşebileceğini biliyoruz.” dedi.