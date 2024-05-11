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41 uçak ve 340 gemi kurtarmaya çalışıyor! Brezilya'da can kaybı 126'ya yükseldi

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı
41 uçak ve 340 gemi kurtarmaya çalışıyor Brezilyada can kaybı 126ya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 12:14

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya yükseldi. Kurtarma çalışmalarının 27 bin kişi, 41 uçak ve 340 gemiyle sürdüğü kaydedildi.

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Brezilya'nın güneyinde 10,9 milyon nüfuslu Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e, yaralı sayısının 746'ya yükseldiği bildirildi.

41 uçak ve 340 gemi kurtarmaya çalışıyor Brezilyada can kaybı 126ya yükseldi

141 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı. En az 339 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, 71 bin 400'ünün geçici barınaklara yerleştirildiği belirtildi. Sel felaketinden 1.95 milyon kişinin etkilendiği vurgulandı. Kurtarma çalışmalarının 27 bin kişi, 41 uçak ve 340 gemiyle sürdüğü kaydedildi.

Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (INMET) yağış ve fırtınanın pazartesi gününe kadar etkili olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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#Brezilya#Sel#Can Kaybı

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