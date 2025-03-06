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400 yıllık gelenek 2026'da sona eriyor

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#Danimarka#Postnord#Mektup
400 yıllık gelenek 2026da sona eriyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 15:19

Danimarka'da postacılık şirketi, 2026'itibarıyla mektup dağıtımı yapmayacağını duyurdu. Alın bu karar, 400 yıllık bir geleneğin de sonu anlamına geliyor.

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Danimarka'da devlete ait posta hizmetleri şirketi PostNord, mektup gönderiminin yüzde 90 düştüğü gerekçesiyle 2026 itibarıyla mektup dağıtımı yapmayacağını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, ülkede 2000 yılının başında yıllık 1,4 milyar olan mektup gönderimi, 2024'te 110 milyona kadar geriledi.

Şirket, dijitalleşmenin ardından mektup gönderiminin azalması nedeniyle artık bu hizmetten kar elde edilemediğini belirtiyor.

Mektup dağıtımını gelecek yıl bırakacağını açıklayan şirket, hazirandan itibaren posta kutularını kaldırmaya başlayacak.

PostNord'un bu kararı, 400 yıllık bir geleneğin de sonu anlamına geliyor.

Öte yandan, şirketin mektup dağıtımını bırakmasıyla toplam 4 bin 600 çalışandan yaklaşık 1500 kişinin işini kaybetmesi öngörülüyor.

PostNord, yeni dönemde kargo gönderimine odaklanılacağı bilgisini paylaştı.

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#Danimarka#Postnord#Mektup

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