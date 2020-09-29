400 hedef vuruldu, 20 zırhlı imha edildi

Azerbaycan ordusuna ait silahlı insansız hava araçlarının da (SİHA) aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400’den fazla hedef ateş altına alındı.



SİHA’LAR VURUYOR

Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kend Horadiz, Yukarı Seyid Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvend köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgeleri ile Murov Dağı’nı kontrol altına aldı. Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da Ermenistan ordusuna ait 10’dan fazla hava savunma sistemi ile tankların da bulunduğu 20’ye yakın zırhlı aracı imha etti. Karabağ Savunma Bakanlığı dünkü çatışmalarda 53 askerinin öldüğünü bildirdi. Böylece Ermenistan tarafında toplam kayıp 84’e çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı yaralı asker sayısını 200 olarak açıkladı. Azerbaycan 9, Ermenistan ise 2 sivil kayıp olduğunu duyurdu.

‘ERMENİSTAN’A SON UYARIM’

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Ermenileri son defa uyarıyorum. Saldırılar durmazsa gereğini yaparız” dedi. Bu sözlerinden birkaç saat sonra Azerbaycan ordusu Terter kasabasına harekat düzenledi ve Talış köyü ele geçirildi. MACRON’LA GÖRÜŞTÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebi üzerine İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştiği bildirildi. Macron, patlak veren çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve siyasi görüşmeler gerektiği telkininde bulunurken Aliyev’in yanıt olarak “Müzakere diyorsunuz ancak müzakere sürecini Ermenistan lideri Nikol Paşinyan baltalıyor. ‘Dağlık Karabağ Ermenistan’dır’ şeklindeki ifadeleri sürece ciddi darbe vuruyor” dediği aktarıldı. Aliyev, video konferansla görüştüğü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Ermenistan’ın saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

ERMENİ TOPÇUSU İKİ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜ Çatışmaların devam ettiği cephe bölgesinden dün bir acı haber daha geldi. Azerbaycan Eğitim Bakanlığı, Naftalan kasabasında Ermeni topçusu tarafından atılan mermilerin bir eve isabet etmesi sonucunda iki öğrencinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölen öğrencilerin isimleri 13 yaşındaki Şahriyar Gurbanov ile 14 yaşındaki Fidan Gurbanova olarak açıklandı. Bakanlık, hayatını kaybeden öğrenciler için matem ilan etti.