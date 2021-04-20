400 gün sonra büyük kucaklaşma

Tazmanya Denizi’nin iki yakası arasında dün 5 bin kişinin seyahat ettiği hesaplanırken, pek çoğu salgının başından beri yakınlarını ilk kez görmenin mutluluğunu yaşadı. İki ülke arasında oluşturulan seyahat koridoru, karantinasız seyahate imkân tanısa da sıkı kurallarla düzenlenmiş uygulama, uluslararası uçuşların normale dönmesinde öncü olarak gösteriliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kendisinin de eve dönmesini beklediği sevdikleri olduğunu belirterek havalimanlarındaki neşeyi paylaştığını ifade etti. Salgının başından beri Yeni Zelanda’da sadece 2.596 vaka ve 26 ölüm kaydedildi. Avustralya’da ise 29 bin 531 kişiye COVID-19 teşhisi kondu, 910 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.

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