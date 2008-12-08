400 fotoğraf çeken kedi

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Günde 200-400 adet



ABD’nin Seattle Kenti’nin arka sokaklarındaki yaşantının en çarpıcı fotoğraflarını bir kedi çekti. Profesyonel film yapımcıları olan Michael ve Deirdre Cross, kedileri Cooper’ın boynuna astıkları kamerayı, otomatik olarak fotoğraf çekmek üzere ayarladı. Seattle’ın ara sokaklarını, kalabalık caddelerini ve bahçelerini dolaşan sevimli kedi, günde 400 civarında siyah beyaz fotoğraf çekti. Kedi uyurken veya saklanırken bile kamera çalıştı.



TV’de yayınlanacak



Özellikle kuşların fotoğraflarını çeken Cooper’ın "eserleri", Animal Planet televizyon kanalında "Cats 101" adlı programda ekranlara gelecek. Michael Cross, "Eğer, benim kedim benden daha iyi fotoğraf çekiyorsa sanat nedir? Sanatın ardındaki niyet nedir ve nasıl yorumlanır soruları gündeme geliyor" dedi. Fotoğrafların çoğunun mükemmel olduğu ve "belgesel sanat formu" olarak nitelenebileceği ifade edildi.