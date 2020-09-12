400 çocuk pazarlığı Avrupa’nın yüz karası!

Ege’de Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin karşısında kalan Midilli adasında çarşamba günü peşpeşe çıkan yangınlarda kül olan Moria kampında yaşayan yaklaşık 13 bin sığınmacının akıbetleri için belirsizlik sürerken, 27 üyeli Avrupa Birliği (AB) 406 refakatsiz çocuğu bile henüz sahiplenemedi.

AY SONUNA KADAR GİDECEKLER

Moria kampında yaşayan ve aileleri bulunmayan 406 çocuk, perşembe günü Midilli’den Atina’ya nakledildi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile dün videokonferans düzenleyen Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa ve Almanya’nın çocukların büyük kısmını kabul edeceklerini, iki ülkenin de 100 ila 150 kadar çocuk mülteci alacağını açıkladı. Çocukların ay sonuna kadar ülkeye getirmenin hedeflendiğini dile getiren Seehofer, bu mültecileri kabul edecek ülkeler arasında Finlandiya, Lüksemburg, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Portekiz, İsviçre ve Belçika’nın bulunduğuna, ancak Avusturya’nın bu ülkeler arasında yer almadığına dikkati çekti. AB ay sonuna kadar da yeni bir mülteci ve sığınmacı reformu planlıyor, ancak bazı ülkeler zorunlu mülteci alımına karşı çıkıyor.

MEZARLIKLARDA YATIYORLAR

Moria yangınından üç gün geçmesine rağmen henüz bu çocukların Yunanistan’dan tahliyesi için bir girişim başlamadı. Moria’daki yangından canlarını kurtaran binlerce sığınmacı ise yol kenarlarında, tarlalarda ve mezarlıklarda sabahlıyorlar. Midilli sakinleri, civar adalardan getirilen çadırların kurulmasını engellediler. Bunun üzerine BM’nin tahsis ettiği birkaç yüz çadır, dün helikopterlerle Midilli’deki askeri atış talim alanına götürüldü.

KADINLAR YOLCU GEMİSİNDE KALIYOR

Sığınmacı kadın ve çocukların küçük bir bölümü ise bir yolcu gemisinde kalıyor. Moria’daki 13 bin sığınmacıdan yaklaşık 4 bini çocuk. Binlerce sığınmacı dün de “Moria’ya dönmek istemiyoruz. Midilli’den gitmek istiyoruz” sloganları atarak gösteri yaptı. Yunan Hükümeti, korona nedeniyle hiçbir sığınmacının adadan ayrılmayacağını açıkladı. Moria’daki yangın, COVID-19 testleri olumlu çıkan 35 sığınmacıdan 20’sinin karantinaya alınmayı reddetmeleri üzerine başlayan kavgada çıkmıştı.

AVRUPA’NIN SABIKALI KAMPI

2013 yılında 2.200 sığınmacı barındırabilecek kapasitede inşa edilen, 2015’te de kapasitesi 4 bine çıkarılan Moria, yıllardır yaşam standartları açısından Avrupa’nın en kötü sığınmacı kampı sayılıyor. Moria’da sığınmacılar 2016’dan bu yana 7 kez ayaklandı. Olaylarda 7 kişi öldü.

ALMAN MUHABİR TÜRKİYE’DEKİ KAMPLARI ÖVMÜŞTÜ

Alman Bild gazetesinin Atina muhabiri Liani Spiropulu geçen yıl, Türkiye ve Yunanistan’daki kampları ziyaret ettikten sonra “Ülkemdekilere kıyasla, Türkiye’deki kamplar 5 yıldızlı otel gibi” deyince tepki çekmişti.