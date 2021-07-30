40 yıllık pasta satışa çıkıyor

Prenses Diana ile Prens Charles’ın düğün pastası açık artırmaya çıkarılıyor. 40 yıl önce evlenen kraliyet çiftinin yıllardır korunan bir dilim pastasının, 11 Ağustos’ta düzenlenecek müzayedede 500 sterline (6 bin TL) alıcı bulması bekleniyor. Düğün için hazırlanan 23 pastadan birine ait olan dilim, kraliyet arması şeklinde şekerleme, badem ezmesi ve pasta kreması ile kaplı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, pastanın “iyi durumda olduğunu ancak yenilmesini tavsiye etmedikleri” söylendi. 29 Temmuz 1981 yılında evlenen çift, 1992’de boşanmıştı. Diana 1997’de Paris’te geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirmişti.

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