40 yıldır bütün sonuçları bildi! Seçim kahini ABD'de kazanack ismi açıkladı

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ABD'de 'seçimlerin Nostradamusu' olarak bilinen tarihçi Prof. Allan Lichtman, ABD Başkanlık yarışını kimin kazanacağına ilişkin tahminini açıkladı. "Resmi tahminimi önümüzdeki ay açıklamayı planlıyorum" diyen Litchman, Biden yerine Demokratik Parti adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump karşısında avantajlı olduğunu düşündüğünü açıkladı.

40 YILDIR TAHMİNLERİ TUTUYOR



Başkent Washington D.C. de bulunan American Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Litchman, 1984 yılında Ronald Reagan'ın ABD Başkanı olmasından bu yana neredeyse tüm tahminleri doğru çıktı.

NEDEN HARRIS'İ ÖNDE GÖRÜYOR?

Ünlü tarihçi, "13 anahtar modeli" adı verilen bilimsel bir yönteme dayanarak yapıyor. Allan Lichtman, karmaşık tahmin modelini, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in olası Demokrat aday olması olasılığını yansıtacak şekilde güncelledi.



Modele göre Harris, on üç faktöre (anahtar) dayanarak Seçim Günü'ne 100 günden az bir süre kala zafere doğru ilerliyor. Kendisi de bir demokrat olan Lichtman'ın modeli, şu anda Beyaz Saray'da bulunan Demokratların aleyhine olan faktörleri ölçüyor.

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Allan Lichtman, Demokratik Parti üyesi olmasıyla da biliniyot.

Harris'e avantaj sağlayan faktörler arasında, birincil bir rakiple karşılaşmaması, şu ana kadar üçüncü parti adaylarından çok az tehdit gelmesi ve ekonominin kısa ve uzun vadede güçlü olması yer alıyor.



Başkanlık adaylığının Harris'e geçmesiyle birlikte Beyaz Saray'da da büyük bir politika değişikliği yapılmadı ve başkan yardımcısı bir skandalla veya büyük bir toplumsal huzursuzlukla karşı karşıya kalmadı.

AVANTAJ DA KAYBETTİ



Lichtman, geçen hafta Biden'dan Harris'in olası aday olarak seçilmesiyle Demokratların 'Hala görevde olan başkanın aday olması' avantajını kaybettiğini de sözlerine ekledi.

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ANKETLERDE TRUMP AZ FARKLA ÖNDE



Son yapılan anketlere göre Donald Trump, 2 puan gibi az bir farkla yarışı Kamala Harris'in önünde götürüyor. Önemli eyaletlerdeki anketlere bakıldığında, Biden'ın Demokratik Parti'den ayrılmasıyla birlikte Trump ile Harris arasında da sıkı bir yarış var.



Ancak son anketler, Lichtman'ın da belirttiği gibi Demokratlar arasında Harris'e oy verecek seçmelerde bir artış olduğunu gösteriyor. Harris'in olası başkan adayı olmasından bu yana halk gözündeki popülaritesi de son günlerde arttı.