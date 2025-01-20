40 yıl sonra kapalı mekânda tören... Trump bugün yemin ediyor

Haberin Devamı

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump bugün başkent Washington’da yapılacak yemin töreni ile resmen göreve başlayacak. Geleneksel olarak ABD Kongresi önünde kurulan platformda gerçekleştirilen yemin töreni Washington’daki soğuk hava nedeniyle Kongre binasının içinde yapılacak. 1985 yılından bu yana ilk kez kapalı mekânda gerçekleşecek olan törene normaldekinden çok daha az sayıda davetli katılabilecek. Çeşitli konser ve etkinliklerle başlayacak yemin töreninde bugün TSİ 20.30 sularında önce Başkan Yardımcısı JD Vance, ardından ise Trump yemin ederek göreve başlayacak.

‘POPÜLİSTLER DAVETİ’

Geleneksel olarak yabancı siyasetçilerin davet edilmediği etkinlikte Trump bu sene yeni bir adım atarak çok sayıda lideri davet etmişti. Çin lideri Şi Cinping’i temsilen Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng’ın katılacağı törenin davetli listesinde İtalya Başbakanı, Arjantin lideri Javier Milei, Giorgia Meloni, İngiliz popülist siyasetçi Nigel Farage, Fransız aşırı sağcı Eric Zemmour ve eski Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimler var. Davetli listesindeki yabancı siyasetçilerin çoğunun popülist ve aşırı sağcı isimler olması dikkat çekti.

Haberin Devamı

Trump önceki akşam Washington’daki golf kulübünde destekçileriyle kutlama yaptı.