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40 bin can kaybının ardından ABD Kongresi’nde konuşturacaklar 

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#Netanyahu#ABD#Biden
40 bin can kaybının ardından ABD Kongresi’nde konuşturacaklar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Gazze’ye yönelik savaşta can kaybı 40 bine dayanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem Beyaz Saray hem de ABD Kongresi’nde ağırlanacak.

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Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesiyle ilgili “Washington’da başkan kim olursa olsun ABD, İsrail’in en güçlü müttefikidir” açıklamasında bulundu.

GAZZE’DE TAHLİYE

Aralarında Bernie Sanders’ın da bulunduğu çok sayıda Kongre üyesi, Netanyahu’nın Kongre’de gerçekleştireceği konuşmayı boykot edeceklerini ve katılmayacaklarını açıklamıştı. Bu hitap için Washington’a giden Netanyahu, 7 Ekim’den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD’ye yapmış olacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkarma olasılığı üzerine Netanyahu Washington’a davet edilmişti. Netanyahu ABD’ye giderken Gazze’deki kanlı savaş da sürüyor. Dün de daha önce güvenli bölge ilan edilen el Mavasi’ye operasyon düzenleneceği gerekçesiyle kısmi tahliye kararı yayınlandı ve binlerce Filistinli bir kez daha yola düşmek zorunda kaldı.

 

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#Netanyahu#ABD#Biden

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