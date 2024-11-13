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4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray’da! Trump ve Biden bir araya geldi

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#Trump#Biden#Beyaz Saray
4 yıl sonra yeniden Beyaz Saray’da Trump ve Biden bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 20:50

ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret ederek Başkan Joe Biden ile bir araya geldi.

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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde elde ettiği zaferin ardından 4 yıl sonra ilk kez Beyaz Saray’a geldi. Trump, Beyaz Saray’da Başkan Joe Biden ile bir araya geldi. Başkan Biden, seçim zaferinden ötürü Trump’ı kutladı. Görüşmenin basına açık bölümünde Trump, “Politika zordur ve güzel bir dünya değildir. Ama bugün güzel” dedi.

Basın mensupları odadan ayrılmadan önce Biden, "Tebrik ederim. Sorunsuz bir geçiş süreci olması konusunda sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Trump ise, "Olabildiğince sorunsuz bir geçiş olacak ve bunu gerçekten çok takdir ediyorum” şeklinde cevap verdi.

Biden, 2024 başkanlık seçimi sürecinde başlangıçta Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Trump’ın rakibi iken sonradan yarıştan çekilme kararı almış ve Demokrat Parti’nin adayı olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıklamıştı.

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#Trump#Biden#Beyaz Saray

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