4 Türk hayatını kaybetmişti: Zanlının evinden Nazi görselleri çıktı

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Almanya'nın Solingen kentinde Mart 2024'te kundaklanan ve 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği olayın zanlısı Alman D.S'nin yargılandığı davada, sanığın evinde bulunan bir sabit diskte Hitler ve Nazi dönemini öven, antisemitik ve aşırı sağ görüşlü 166 görsel bulunduğu ortaya çıktı.

Wuppertal Bölge Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, 40 yaşındaki tutuklu şüpheli, 4 cinayet ve 21 cinayete teşebbüs suçlamasıyla 8. kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Mağdurların avukatı Fatih Zingal, davanın ardından yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, suçun arka planının ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi.

Zingal, "Bugün görülen 8. duruşmada sanığın dijital evraklarını inceleyen bir polis memuru ifade verdi. Sanığın kız arkadaşıyla yaşadığı evinde bulunan 4 sabit diskten birinde 166 tane Hitler ve Nazi dönemini öven, antisemitik ve aşırı sağ görüşlü görseller bulundu. Ayrıca sanığın kız arkadaşına gönderdiği bir mesajda yabancılara yönelik hakaret içerikli mesaj olduğu da tespit edildi. Kundaklama olayında ırkçı bir arka plan olup olmadığı tespit edilmeye çalışılıyor, bu olursa ne derece davaya yansıyacak onu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu sabit diski, sanığın mı yoksa kız arkadaşının mı kullandığının tespit edilmeye çalışıldığını belirten Zingal, polisin tek başına 64 bin veriyi incelemek zorunda kaldığını, bir memurun bu kadar fotoğrafı ve videoyu tek başına detaylı incelemesinin mümkün olmayacağını vurguladı.

Ailelerin, duruşma sırasında çocuklarının nasıl yandığını detaylı şekilde duyduğunu ve psikolojik olarak çok fazla yıprandıklarını anlatan Zingal, ailelerin sadece adaletin yerini bulmasını ve suçlunun Almanya'daki mümkün olan en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Solingen'de Mart 2024'te bir binayı kundakladığından şüphelenilen zanlı, biri bebek, biri 3 yaşında çocuk ile 28 ve 29 yaşlarında Türk asıllı 4 Bulgaristan vatandaşının ölümünden ve aynı yangında 3 kişinin de ağır yaralanmasından sorumlu tutuluyor.

OLAY

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Bilirkişi raporuna göre, 2024 yılında 24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece meydana gelen yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Yangın "baca etkisi" ile 5 dakika içinde çatıya sıçradı.

Ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, bu kanıtlara göre yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili "yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren" bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Höhscheid semtindeki 4 katlı binada çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk olmak üzere Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 9 kişi yaralanmıştı.