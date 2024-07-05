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4 Temmuz kutlamalarında havai fişekler seyircilerin üzerine düştü

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#4 Temmuz#Havai Fişek#Utah
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 12:15

ABD’nin Utah eyaletindeki Bağımsızlık Günü kutlamalarında adeta facianın eşiğinden dönüldü. Kutlama için fırlatılan havai fişekler izleyicilerin üzerine düştü.

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ABD’nin Utah eyaletinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü müzik festivalinde havai fişek kazası yaşandı.

Provo kentindeki LaVell Edwards Stadyumu’nda havai fişeklerin fırlatıldığı sırada yaşanan bir sorun nedeniyle bazı fişekler tribünlerdeki seyircilerin üzerine düştü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda çok sayıda seyircinin yaralandığı, bir kişinin ise yüzüne havai fişek isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından etkinliğin devam ettiği öğrenildi.

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#4 Temmuz#Havai Fişek#Utah

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