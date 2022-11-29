4 öğrenci uykusunda bıçaklandı! Üniversitede panik: Öğrenciler okula gidemez oldu

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Idaho Üniversitesi'nden 4 öğrencinin uykusunda bıçaklanarak öldürülmesi ABD'de şok dalgası yarattı.
HEPSİ 22 YAŞIN ALTINDA, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER
Hepsinin 22 yaşın altında olduğu öğrenilen kurbanların gece dışarıda eğlendikleri belirlendi. Gençler kampüs dışındaki evlerine döndükten sonra gece yarısı sebebi belli olmayan bir bıçaklı saldırının kurbanı oldular.
Yerel polis olay yerinde bulunan yüzlerce delil ve ipucunu inceledi ancak cinayetin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen ne cinayet silahı bulundu ne de bir şüpheli açıklandı.
AYNI EVDEN İKİ KİŞİ KURTULDU! SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR
Öldürülen dört öğrenci evin ikinci ve üçüncü katında bulundu. Zemin katta yaşayan iki oda arkadaşı Bethany Funke ve Dylan Mortensen ise korkunç saldırıdan kurtuldu. İki oda arkadaşının neden öldürülmediği ve saldırılar sırasında uyuyup uyumadıkları henüz belli değil.
ÖĞRENCİLER OKULA DÖNMEYİ REDDETTİ
Polis son yaptığı açıklamada binden fazla ipucunu incelediklerini, 103 parça kanıt topladıklarını, 100'e yakın görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Ancak güvenlik güçlerinin 2 hafta içinde hiç bir sonuca ulaşmaması üniversite öğrencileri ve velililer arasında hayal kırıklığına neden oldu. Çok sayıda öğrenci okula dönmeyi reddetti.
KURBANLARLA BAĞLANTISI VAR MI?
Yetkililer katili bulmak için kurbanlar 21 yaşındaki Kaylee Goncalves,21 yaşındaki Madison Mogen,20 yaşındaki Xana Kernodle ve 20 yaşındaki Ethan Chapin'in çevrelerini incelemeye aldı.
Suçlunun kurbanlardan herhangi biri bile bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.