4 öğrenci uykusunda bıçaklandı! Üniversitede panik: Öğrenciler okula gidemez oldu

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Idaho Üniversitesi'nden 4 öğrencinin uykusunda bıçaklanarak öldürülmesi ABD'de şok dalgası yarattı.

HEPSİ 22 YAŞIN ALTINDA, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜLER

Hepsinin 22 yaşın altında olduğu öğrenilen kurbanların gece dışarıda eğlendikleri belirlendi. Gençler kampüs dışındaki evlerine döndükten sonra gece yarısı sebebi belli olmayan bir bıçaklı saldırının kurbanı oldular.



Yerel polis olay yerinde bulunan yüzlerce delil ve ipucunu inceledi ancak cinayetin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen ne cinayet silahı bulundu ne de bir şüpheli açıklandı.

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AYNI EVDEN İKİ KİŞİ KURTULDU! SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR

Öldürülen dört öğrenci evin ikinci ve üçüncü katında bulundu. Zemin katta yaşayan iki oda arkadaşı Bethany Funke ve Dylan Mortensen ise korkunç saldırıdan kurtuldu. İki oda arkadaşının neden öldürülmediği ve saldırılar sırasında uyuyup uyumadıkları henüz belli değil.



Funke ve Mortensen polise cinayetin işlendiği gece dışarıda olduklarını ve gece saat 1'den sonra eve döndüklerini anlattılar ancak her ikisi de şimdiye kadar cinayetler hakkında halka açık bir açıklama yapmadı.

ÖĞRENCİLER OKULA DÖNMEYİ REDDETTİ

Polis son yaptığı açıklamada binden fazla ipucunu incelediklerini, 103 parça kanıt topladıklarını, 100'e yakın görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ancak güvenlik güçlerinin 2 hafta içinde hiç bir sonuca ulaşmaması üniversite öğrencileri ve velililer arasında hayal kırıklığına neden oldu. Çok sayıda öğrenci okula dönmeyi reddetti.



Cinayet kurbanları Madison Mogen ve Kaylee Goncalves'i öldürülmeden saatler önce bir Twitch yayınında görülüyor.

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KURBANLARLA BAĞLANTISI VAR MI?

Yetkililer katili bulmak için kurbanlar 21 yaşındaki Kaylee Goncalves,21 yaşındaki Madison Mogen,20 yaşındaki Xana Kernodle ve 20 yaşındaki Ethan Chapin'in çevrelerini incelemeye aldı.

Suçlunun kurbanlardan herhangi biri bile bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



Polis olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunuyor...