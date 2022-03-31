4 milyon mülteci barış beklerken

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Polonya’daki kıdemli acil durum koordinatörlerinden Alex Mundt, “Bu trajik bir dönüm noktasıdır. Bu demektir ki, bir aydan kısa bir sürede 4 milyon insan evlerinden, ailelerinden, mahallelerinden sökülüp atıldı, bu yakın tarihin en hızlı göçüdür” yorumunda bulundu. 6.5 milyon kişinin de Ukrayna içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.Rusya’nın Kiev’de askeri müdahaleyi radikal bir şekilde azaltacağını açıklamasına rağmen özellikle ülkenin doğusunda saldırıların artabileceği endişesi söz konusu. Ukrayna’nın doğusundaki Harkov’dan tekerlekli sandalyedeki babasıyla Polonya’ya kaçan Nikolay Nazarov (23), Ukrayna’nın doğusunda şiddetin artmasını beklediğini söyleyerek “Bu nedenle Harkov’a geri dönemeyiz. Doğu Ukrayna’da savaşın yeni bir aşamaya geçilmesinden endişe ediyoruz” dedi.

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