4 milyar dolarlık saadet zinciri kurdu… Başına 5 milyon dolar ödül kondu… Dünyanın ‘en çok aranan’ suçlusunu 7 yıldır gören yok!

Haberin Devamı

Aradan 8 yıl geçti… Oxford Üniversitesi mezunu Bulgar vatandaşı Ruja Ignatova, yedi yıl boyunca uluslararası yetkililerden kaçtıktan sonra FBI'ın en çok aranan şüphelilerinden biri olmaya devam ediyor.

FBI dün yaptığı açıklamada, 4 milyar dolarlık bir saadet zincirini yöneten ve "Cryptoqueen" (Cripto Kraliçesi) olarak bilinen bu jet sosyeteden kaçağının başına 5 milyon dolar ödül konduğunu duyurdu. 2016'da kripto paraların yeni ve büyük heyecanlar yarattığı dönemde ortaya çıkan ve kendine Kripto Kraliçesi diyen Ruja Ignatova tam 4 milyar dolarlık bir vurgun yaptı ve şu anda dünyanın dört bir yanında aranıyor

Haberin Devamı

EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ: BAŞINA KONAN ÖDÜL 5 MİLYON DOLAR

Duyuruda Ruja Ignatova için "Alman pasaportuyla Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Almanya, Rusya, Yunanistan ve/veya Doğu Avrupa'ya seyahat edebilir" uyarısı yapan federaller yıllardır bu “en çok arananlar” listesindeki kadını yakalamak konusunda çaresiz kaldılar.

FBI, kan kırmızısı ruj sürme tutkunu olduğu belirtilen Ignatova’nın silahlı korumaları eşliğinde seyahat ettiğine inanıyor ve görüntüsünü değiştirmek için estetik operasyon geçirmiş olabileceğini de söylüyor.

FBI, Kripto Kraliçe için konulan ödülü güncellerken Ignatova'nın kendisinin doğum tarihinin 30 Mayıs 1980 olduğunu ve 44 yaşında olduğunu iddia ettiğini söyledi. Ignatova'nın İngilizce, Almanca ve Bulgarca olmak üzere üç dil bildiği sanılıyor.

Kripto para birimi pazarlayan Bulgaristan merkezli bir şirket olan OneCoin Ltd'nin kurucusu olan kadın bir Ponzi şeması yani saadet zinciri kurarak OneCoin'e yatırım istemek amacıyla bireylere yanlış beyanlarda bulundu.

KRİPTO COIN İLE 4 MİLYAR DOLAR DOLANDIRICILIK!

Bunun sonucunda da OneCoin mağdurlarını 4 milyar dolardan fazla dolandırdı.

Haberin Devamı

Şüphelinin, babasının bir lastik dükkanında çalıştığı Bulgaristan'da fakir bir şekilde büyüdüğü ve para takıntısını burada geliştirdiği düşünülüyor.

Başarılı bir iş kadını olarak zirvede yer aldığı dönemde sahip olduğu mülkler arasında Londra'nın lüks Kensington semtinde bir çatı katı ve "Davina" olarak adlandırılan ve değeri 7 milyon dolardan fazla bir "süper yat" bulunuyordu. Ruja Ignatova'yı 7 yıldır gören yok ama ortağı lüks bir hayat yaşamaya başlayınca 2018'de yakayı ele vermişti

EN SON EKİM 2017'DE GÖRÜLDÜ

Federal yetkililer Ignatova'nın en son 25 Ekim 2017'de Bulgaristan'ın Sofya kentinden Yunanistan'ın Atina kentine giden ticari bir uçağa bindiğinde görüldüğünü ve o zamandan beri kayıplara karıştığını söyledi.

Haberin Devamı

Ignatova'nın OneCoin’deki ortağı, İsveç vatandaşı Karl Greenwood, geçen yıl Manhattan'daki ABD Bölge Mahkemesi'nde telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarını kabul ettikten sonra izi sürüldü ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Greenwood kripto para dolandırıcılığında 300 milyon dolardan fazla parayı cebe indirmiş ve bu parayı Sunseeker marka bir yat satın almayı da içeren lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullanmıştı. Ignatova'nın başına konan ödül FBI tarafından 5 milyon dolara yükseltildi

ORTAĞI DOLANDIRILICIK PARALARINI HARCAYINCA YAKALANMIŞTI

Ancak bu lüks harcamalar sayesinde 2018 yılında Tayland'da yakalandı.

Haberin Devamı

ABD Bölge Yargıcı Edgardo Ramos cezasını verirken OneCoin dolandırıcılığını emsal kabul etti ve "pek çok açıdan devasa" olarak nitelendirdi.

Yetkililere göre OneCoin saadet zinciriyle en az 3,5 milyon yatırımcı dolandırıldı.

Ignatova, Haziran 2022'de FBI En Çok Arananlar listesine eklenmiş ve federaller başlangıçta yakalanması ve mahkum edilmesi için 250.000 dolar ödül teklif etmişti. Bulgar Kripto Kraliçesi böylece listedeki tek kadın olmuştu. Ignatova yaptığı vurgunla özellikle İngiltere'de çok sayıda mülk sahibi olmuş, satın aldığı süper yata da 7 milyon dolar değer biçilmişti

ÇOK ZEKİ VE ÇOK İYİ EĞİTİMLİ

Haberin Devamı

Daha önce benze örneklerde “kukla” olarak kullanılan ve saadet zincirinin sadece yüzü olarak seçilen isimlere karşılık Ignatova çok zeki olarak anlatılıyor.

Ruja Ignatova "Almanya'nın Harvard'ı" olarak kabul edilen prestijli Konstanz Üniversitesi'nde burs kazanan ve Oxford Üniversitesi'nden karşılaştırmalı Avrupa Hukuku alanında doktora derecesi alan parlak bir öğrenci olarak tanınıyordu.