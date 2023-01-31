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4 milyar dolarla kayıplara karışmıştı... Kripto kraliçesi kendisini ifşa etti!

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#Ruja Ignatova#İngiltere#Dünya
4 milyar dolarla kayıplara karışmıştı... Kripto kraliçesi kendisini ifşa etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2023 09:59

Kurduğu OneCoin'le dünyanın dört bir yanından binlerce insandan 4 milyar dolardan fazla para toplayan 'kripto kraliçesi' Ruja Ignatova, 6 yıl sonra kendisini ifşa etti.

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FBI'ın arananlar listesindeki tek kadın kadın olan ve 2017 yılında milyarlarca dolar ile kayıplara karışan Ruja Ignatova'nın akıbeti merak konusu olmaya devam ederken İngiltere'den gelen haber 'kripto kraliçesi'ni bir kez daha gündeme getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra’da satışa çıkarılan lüks daire Ignatova'nın kendisini ifşa etmesine neden oldu.

Business Insider'da yer alan habere göre, Londra'daki bir dairenin mülkiyet belgeleri Ignatova'nın hayatta olduğunu gösteriyor

4 milyar dolarla kayıplara karışmıştı... Kripto kraliçesi kendisini ifşa etti

42 yaşındaki Bulgaristan doğumlu Ignatova'nın bir şirket üzerinden satın aldığı daire ülkedeki kanun değişikliği nedeniyle mülk sahibinin kimliği ile yayınlandı.

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Kayıp Kripto Kraliçesi podcast'inin sunucusu Jamie Bartlett'ın ilanı görmesi ile Ignatova davası bir kez daha gündeme geldi.

İNA APAR TOPAR YAYINDAN KALDIRILDI

İngiliz iNews haber sitesinin 'hikayedeki en ilginç gelişmelerden biri' başlığı ile duyurduğu bu gelişme sonrası ilan yayından kaldırıldı.

11 milyon sterlin değer biçilen dairenin satılıp satılmadığı henüz netlik kazanmadı.

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FBI'IN ARANANLAR LİSTESİNDEKİ TEK KADIN

Ignatova, şu an dünyanın en azılı suçlularından biri olarak aranıyor.

ABD'li federal savcılar, OneCoin'in bir saadet zinciri olduğunu, Kripto Kraliçesi'nin hem ABD'de hem de dünyanın çeşitli yerlerinde birçok yatırımcıyı 4 milyar dolardan fazla dolandırdığını öne sürüyor.

Savcılar OneCoin'i "bugüne kadar hayata geçirilmiş en büyük uluslararası dolandırıcılık şebekelerinden biri" olarak nitelendiriyor.

Ignatova, şu an FBI'ın "en çok aranan 10 kaçak" listesinin üyelerinden biri.

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#Ruja Ignatova#İngiltere#Dünya

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