4 Eczacıbaşı yöneticisinin olduğu helikopter İtalya'nın dağlarında kayboldu

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İtalya’nın Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı’ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında kalkan, içinde 1 İtalyan pilot, Eczacıbaşı Holding’in üst düzey çalışanları Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2’si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu Agusta Koala AW119 tipi helikopterin yaklaşık yarım saat sonra radarda kaybolduğu bildirildi. Modena kentinde bulunan Pavullo nel Frignano Havaalanı’na uçtuğu belirtilen helikopterle iletişimin kesildiği öğrenildi.

EKİPLER ARIYOR

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin, İtalyan makamlar ve Eczacıbaşı yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu açıklandı. Modena bölgesinde yer alan Pievepelago ve San Pellegrino arasındaki bölgede helikopteri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Radardan kaybolan Agusta Koala ‘AW119’ tipi helikopter için önceki gün başlatılan arama çalışmaları dün de gün boyu devam etti. 7 kişinin bulunduğu helikopterin, arama kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katıldı.

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ISSIZ VE ENGEBELİ

Yetkililer, Capannori Lucca Tassignano Havaalanı’ndan yerel saatle 10.00 civarında yola çıkan helikopterin en son Pievepelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle aramanın, bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtına odaklandığı söylendi. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması nedeniyle Ulusal Alp Kurtarma’ya bağlı 24 gönüllüden oluşan ekip, araştırmayı yerden yürütüyor. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir helikopter ise çalışmalara havadan devam ediyor.

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PİLOTUN CEP SİNYALİ ALINDI

İtalyan basını, helikopteri arama çalışmalarının ülkenin kuzeyindeki Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde dün sabah erken saatlerde yeniden başladığını yazdı. Ancak bu bölgenin dağlık, ormanlık, ulaşılması zor ve hatta ‘ulaşılmaz’ olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar, bu bölgede kaybolmanın ‘tıpkı çölde kaybolmak gibi’ olduğunu belirtti. Bölge, pilot Corrado Levorin’in son cep telefonu sinyalleri ile tespit edildi. Arama- kurtarma çalışmalarında yüzlerce itfaiyeci, asker ve kurtarma ekibi yer aldı.

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Karadaki arama çalışmalarının merkezi olarak Modena’daki dağlık şehir olan Pievepelago belirlendi. Dağ kurtarma ekipleri, eğitimli köpekleri de kullanarak buradan ormanlık ve dağlık bölgelerde incelemelerde bulundu. İtalya Hava Kuvvetleri’ne bağlı askeri helikopterler de havadan kara ekiplerine destek verdiler. Ancak şimdiye kadar kayıp helikoptere ilişkin herhangi bir bilgi elde edilemedi.

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TEHLİKE SİNYALİ GÖNDERİLMEDİ

İtalyan Corriere Della Serra gazetesinin aktardığına göre, helikopterin radardan kaybolduğu dakikalarda Apenin Dağları bölgesinde fırtına vardı. Bu arada helikopterden merkeze hiçbir tehlike sinyali de gönderilmemişti. Helikopter, içindeki yolcuları Emilian şirketinin yeni tesisine götürüyordu. Maksimum 8 kişiyi taşıyabilen araç tek motorlu olduğu için daha düşük işletme maliyetine sahip ancak daha güvenli olarak kabul ediliyor.

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DIŞİŞLERİ: YERİNDE TAKİPTEYİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya’da, içinde 4 Türk vatandaşının da olduğu helikopterle radar temasının kesilmesiyle ilgili, “İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır” dedi.

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ECZACIBAŞI HOLDİNG: FUAR İÇİN GİTMİŞLERDİ

k Eczacıbaşı Holding, kayıp 4 Türk’ün çalışanları olduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, ‘Tissue Italy Network’ tarafından düzenlenen kâğıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya’da bir temizlik kâğıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca’dan Treviso’ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.

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Sondal sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.

BÜLENT ECZACIBAŞI İTALYA’YA GİTTİ

İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya’da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya’daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya’daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir. En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.” Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın da dün sabah özel uçakla Modena’ya gittiği öğrenildi.

HOLDİNG 5 YIL ÖNCE DE KAZAYLA SARSILMIŞTI

İTALYA’da kaybolan helikopterde üst düzey 4 çalışanı bulunan Eczacıbaşı Holding, 5 yıl önce de İstanbul’da meydana gelen bir helikopter kazasında üst düzey bir yöneticisi ile 4 Rus iş ortağını kaybetmişti. Eczacıbaşı Grubu’na bağlı Kuğu Havacılık’a ait TC-HEZ tescilli Sikorsky S-76++ tipi helikopter, 10 Mart 2017 günü saat 11.16’da Atatürk Havalimanı’ndan Eskişehir Bozüyük’teki fabrikaya gitmek için havalandı. Helikopter saat 11.21’de, Büyükçekmece’deki televizyon vericisine çarparak E-5’e düştü. Beş parçaya bölünen helikopterde pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut ile Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen ile Unicera Fuarı’na katılmak için Türkiye’ye gelen Rus iş insanları Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından açıklama yapan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Helikopter tam donanımlı ve bakımlıydı” dedi. (Eyüp SERBEST / İSTANBUL)