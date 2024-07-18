4 Bakan ve MİT Başkanı... Ankara’dan Nijer çıkarması

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın yanı sıra Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün de yer aldığı heyet, başkent Niamey’de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı. Başbakan Zeine, ocak ayının sonunda Ankara’yı ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Batı’nın Afrika’daki en yakın müttefiklerinden biri kabul edilen Nijer’de geçen yıl gerçekleşen askeri darbenin ardından Batı’dan uzak bir siyaset izlenmeye başlanmıştı. Fransa ile askeri işbirliğini sonlandırarak ülkedeki 1500 Fransız askerinin çekilmesini sağlayan Nijerli yöneticiler, mart ayında ABD ile 2012’de imzalanan askeri anlaşmayı da feshettiklerini duyurmuştu.

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FİDAN: BARIŞ VE İSTİKRAR ÖNCELİĞİMİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Afrika’daki barış, güvenlik ve istikrar önceliklerimiz arasında yer almakta” dedi.

JEOPOLİTİK KONUMU ÖNEMLİ

- Dünyanın en fakir 7’nci ülkesi olan Nijer, diğer yandan dünyanın en zengin uranyum üreticilerinden biri. Darbeye kadar Fransızlar 50 yıldır uranyum ihtiyacının önemli bölümünü Nijer’den sağlıyordu. Bu anlamda ekonomik potansiyeli yüksek.

- Türkiye-Nijer arasındaki tarihsel bağlar da dikkat çekiyor. Agadez Sultanlığı ile Osmanlı Devleti arasında kurulan ilişkiler, 2012’de Türkiye’nin Niamey’de elçilik açmasıyla yeniden ısınıyor.

- Nijer’in bir diğer önemi de jeopolitik konumu. Sahel devletleri arasında merkezde bulunması, Libya ile sınıra sahip olması Ankara’nın dikkatini çekiyor.

- Bölgedeki siyasi istikrarın korunması ve terörden arındırılması için yıllardır Batılı ülkelerle çalışan ancak başarılı olamayan Nijerliler, Türkiye’nin hem Müslüman bir ülke olması hem de yüzyıllar öncesine dayanan tarihi bağ sebebiyle ilişkileri geliştirmek istiyor.