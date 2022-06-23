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4 aylık savaşın en büyük sürprizi! Rusya herkesi şaşırttı...

#RUSYA#Ukrayna#Ukrayna Savaşı
4 aylık savaşın en büyük sürprizi Rusya herkesi şaşırttı...

Rusya'nın Ukrayna'da hiçbir şekilde hava üstünlüğü sağlayamaması savaşın en büyük sürprizlerinden biri olarak değerlendirilirken ABD Hava Kuvvetleri'nin üst düzey general Charles Brown Jr konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Rusya bir hafta içinde Başkent Kiev'i ele geçirme ümidi ile Ukrayna'ya başlattıkları işgalde çok büyük sürprizlerle karşılaştı. Ancak bu sürprizler içinde bir tanesi Rusya'yı olduğu kadar dünyanın geri kalanını da şaşkına çevirdi.

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ KARA TAARRUZUNU DA ETKİLEDİ

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı 4. ayında devam ediyor ve bu süre içerisinde Rusya Ukrayna üzerindeki hava kontrolünü bir türlü ele geçiremedi. Rus birliklerinin Ukrayna savaş uçaklarını düşürememesi ve uçaksavar silahlarının üstesinden gelememesi ordunun kara taarruzunda da aksamalara neden oldu ve sonuç Rusya için büyük bir hüsrana dönüştü.

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RUSYA KENDİ SİLAHLARI İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Peki Rusya'nın hava üstünlüğünü sağlayamaması neden bu kadar büyük bir sürpriz? ABD Hava Kuvvetleri'nden üst düzey general Charles Brown Jr cevabı şu şekilde veriyor;

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"Ukrayna'nın elindeki silahların çoğu Rusya'nın elindekilerle aynı. Yani Rusya Ukrayna'da aslında kendi silahları ile karşı karşıya geldi. Rusya'nın çoğunu kendi ürettiği silahları yeterince tanıması ve onları yenmenin bir yolunu bulması bekleniyordu."

4 aylık savaşın en büyük sürprizi Rusya herkesi şaşırttı...

UKRAYNA SOVYET KÖKENLİ SİLAHLARI KULLANIYOR

Batı'dan yapılan ağır silah yardımlarına rağmen, diğer eski Sovyet cumhuriyetleri gibi, Ukrayna da hala çoğunlukla Sovyet kökenli askeri donanımları kullanıyor. Örneğin Ukrayna savunma filosunda Su-24 ve Su-25 saldırı uçakları ile MiG-29 ve Su-27 gibi savaş uçakları yer alırken Rusya bu savaş ve saldırı jetlerinin geliştirilmiş versiyonlarını kullanıyor.

Tarafların kesin kayıplarının bilinmesi imkansız olsa da Ukrayna Mayıs ayı ortasında 200 Rus uçağını imha ettiğini iddia ediyor.

Ukrayna kendi elindeki askeri donanımın yanı sıra bazıları komşu ülkeler tarafından bağışlanan Sovyet veya Rus menşeli hava savunma sistemleri ve füzeler de kullanıyor.

Ukrayna birliklerinin Rus uçaklarını Sovyet tasarımı S-300 hava savunma sistemi ile düşürüldüğü bilinirken Rus pilotların kendilerinin tasarladıkları sistemin güvenlik açıklarını neden bilmediği son günlerin en çok tartışılan konularından birisi haline geldi.

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"RUS HAVA KUVVETLERİ SANILDIĞI KADAR YETENEKLİ DEĞİL"

Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna'da büyük ölçekli Rus hava operasyonlarının olmaması, gözlemcilerin kafasını karıştırdı ve askeri analistler Rusya hava kuvvetlerinin sanıldığı kadar yetenekli olmadığını öne sürdü.

ABD İLE RUSYA'YI KARŞILAŞTIRDI

General Brown konuya ilişkin değerlendirmesinde Rusya'nın Ukrayna'daki performansını ABD ordusunun 1991'deki birinci Körfez Savaşı sırasındaki performansı ile karşılaştırdı ve, "Temizlemek istediğimiz bölgelerde ilk iş olarak kara kuvvetlerinin faaliyet gösterdiği alanlar üzerinde hava üstünlüğü sağladık. Ancak Ruslar bu şekilde çalışmıyor. Rus birliklerinin Ukrayna hava savunmasını engellemedikleri sürece bulundukları yerden çok uzağa gitmeleri mümkün değildi." dedi.

"RUSYA İÇİN İŞLER ÇOK DAHA ZOR HALE GELİYOR"

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Brown, NATO ülkeleri tarafından sağlanan ABD yapımı Stinger füzeleri de dahil olmak üzere binlerce taşınabilir silahla desteklenen Ukrayna Ordusu'nun artık çok daha dinamik olduğunu ve bunun Rusya için işleri çok daha zor hale getirdiğini vurguladı.

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