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Dünya
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

‘4 ayda 81 bin kişi ölebilir’

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‘4 ayda 81 bin kişi ölebilir’
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ABD’de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde koronavirüsten ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) araştırmacıları, COVID-19’la ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki verileri inceledi. Yaş, cinsiyet, önceden var olan sağlık sorunları, hastaneye yatış ve ölüm oranları gibi bilgileri değerlendiren araştırmacılar; eyaletlerdeki hastanelerin yoğun bakım ve solunum cihazı kapasitelerini analiz ederek öngörüde bulundu. Araştırmacıların yaptığı modellemeye göre, nisanın ikinci haftasından itibaren ülkedeki salgının kapasiteyi çok aşacağı ve ölüm rakamlarının günde 2.300’lere kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı. Analizde, gelecek 4 ay içinde, ABD’de yaklaşık 81 bin kişinin virüs nedeniyle ölebileceği tahmin ediliyor.

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