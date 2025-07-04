4.500 yıllık tartışmada son nokta: İlk kez ortaya çıktı! Ünlü uzmandan 'Piramitleri kim yaptı?' sorusuna yanıt

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Mısır piramitlerinin inşa süreciyle ilgili tartışmalar 4.500 yıldır devam ediyor.

Örneğin Antik Yunanlara ait anlatılarda, piramitlerin 20 yıl boyunca 3 aylık vardiyalarla çalışmış 100 bin köle tarafından inşa edildiği söyleniyor.

Ancak yakın tarihte Büyük Piramit'in içinde keşfedilen yazıtlar bu söylemi değiştirecek gibi görünüyor.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Bu yazıtlar piramitlerin 10 günde bir 1 gün izin yapan ve ücretli çalışan kalifiye işçiler tarafından inşa edildiğine işaret ediyor.

Dünyaca ünlü Mısırolog Dr. Zahi Hawass ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Kral Odası'nın üzerindeki bir dizi odayı, çeşitli görüntüleme teknolojileriyle taradı. Bunun sonucunda MÖ 13'üncü yüzyılda yaşamış insanların duvarlara bıraktığı ve bugüne kadar hiç gün yüzüne çıkmamış yazılar keşfedildi.

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Yanı sıra ekip piramidin güneyinde bazı mezarlar buldu.

Üzerlerindeki taş taşıyan adam heykelleri ve hiyeroglifle yazılmış "piramidin yan tarafının denetçisi", "zanaatkar" gibi ifadeler sayesinde, mezarların inşaatta çalışmış kalifiye işçilere ait olduğu anlaşıldı.

"KÖLE OLSALARDI BÖYLE GÖMÜLMEZLERDİ"

Daily Mail'in aktardığına göre, Matt Beall Limitless podcast'ine konuk olan Dr. Hawass, "Bu keşifler piramitleri inşa edenlerin köleler olmadığını doğruluyor. Eğer köle olsalardı asla piramitlerin gölgesine gömülmezlerdi. Köleler, krallar ve kraliçelerin yaptığı gibi mezarlarının içlerini sonsuzluğa hazırlamazlardı" diye konuştu.

Son bulgular, piramitlerin inşa sürecine de ışık tutuyor. Buna göre, yaklaşık 300 metre uzaktaki taş ocağından çıkarılan kireç taşları, çakıl ve çamur kullanılarak inşa edilmiş bir rampa yardımıyla sürüklenerek inşaat alanına taşındı. Söz konusu rampanın kalıntıları da piramidin güneybatısında bulundu.

Dr. Hawass şu an yeni bir proje üzerinde de çalışıyor. Finansmanını Beall'ın üstlendiği proje kapsamında, Büyük Piramit'e bir robot gönderilecek. Böylece modern çağda Büyük Piramit'in derinlerine ilk kez inilmiş olacak.

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DAHA ÖNCE DE YAZITLAR BULUNDU AMA…

Eski Krallık'ın Dördüncü Hanedan döneminde hüküm sürmüş olan Firavun Keops tarafından inşa ettirilen Büyük Gize Piramidi, Mısır'daki en büyük piramit. Gize platosunda bu piramidin yanı sıra Kefren ve Mikerinos piramitleri ile Büyük Sfenks de bulunuyor.

Bu yapıların inşa metotlarının yanı sıra gökcisimleriyle uyumlu konumları ve amaçları da halen tartışılıyor.

Daha önce 19'uncu yüzyılda da Büyük Piramit'in içinde bazı yazıtlar bulunmuş ancak bunların inşaattan yüzlerce yıl sonra yazıldığı ve sahte olduğu iddia edilmişti.

Beall, Dr. Hawass'a bu yazıtları hatırlatarak, "Bunların sahte olup olmadığına dair bazı tartışmalar yaşanıyordu. Ancak siz şu an Kral Odası'nın içinde üç kart daha keşfettiğinizi söylüyorsunuz" dedi.

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GÜNÜMÜZDE YAPILMASI NEREDEYSE İMKÂNSIZ

Bunun üzerine Dr. Hawass, daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış görselleri göstererek, kayalara kazınmış isimlere dikkat çekti.

Dr. Hawass, "Bu yazıtlar, girilmesi zor ve tehlikeli olan odalarda bulundu. Yazıtlarda sadece eğitimli Mısırologların tercüme edebileceği bir yazı stili kullanılmış. Günümüzde birinin böyle bir şeyin sahtesini yapması neredeyse imkânsız. O odalara girebilmek için bile 10 metreden fazla tırmanıp daracık yerlerden emekleyerek geçmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bazı Avrupalı gezginlerin 18'inci yüzyılın sonunda ve 19'uncu yüzyılda piramitlerin içine girip isimlerini taşlara kazıdıklarını doğrulayan Dr. Hawass, "Ancak bulduğumuz yazıtların çok daha eski olduğu, piramitlerin inşaatında çalışan Mısırlı işçilere ait duvar yazıları olduğu açık" diye konuştu.

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İNŞAAT ALETLERİNİ MEZARLARA KOYMUŞLAR

Dr. Hawass, bu yazıtların yanı sıra inşaat işçilerinin mezarlarının bulunmasının da büyük bir keşif olduğunu söyledi.

Mezarların içinde inşaat sürecinde kullanıldığına inandıkları çakmaktaşından araçlar ve dövme tahtaları da bulduklarını sözlerine ekleyen Dr. Hawass, "Büyük Piramit'in tabanı dev bir kayadan oluşuyor. Bu kaya yerin altına doğru 8,5 metre oyulmuş. Bu şu demek: Kare tabanı işaretledikten sonra inşaatçılar kayayı dört tarafından kesmeye başlamış ve sert kayadan düz bir platform oluşturana dek buna devam etmiş. Bu çalışmanın izlerini bugün Keops'un piramidinin güney yanında görebiliyorsunuz" dedi.

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İşçilerin ekipler halinde çalıştığını vurgulayan Dr. Hawass, "Bazıları taşları kesiyordu, bazıları şekillendiriyordu, geri kalanı da malzemeleri ahşaptan kızaklarla kumun üzerinde çekerek taşıyordu. Ardından kayalar rampalar kullanılarak hareket ettiriliyordu ki bu rampaların da kanıtlarını bulduk" ifadelerini kullandı.

Dr. Hawass, "Rampa piramidin güneybatı köşesinden başlayıp taş ocağına uzanıyordu. Biz bu alanda kazılar yaptık ve kum ve çamurla karıştırılmış çakıl taşından yapılmış rampanın kalıntılarını bulduk. Rampayla işleri bittiğinde her şeyi ortadan kaldırmamışlar. Biz de geride kalmış olanları gün yüzüne çıkardık" diye devam etti.

GÜNLÜK TÜKETİLEN ET MİKTARI DA ANLAŞILDI

Dr. Hawass, meslektaşı Mark Lehner'ın piramidin doğusundaki alanda kazı yaptığını ve "işçi şehri" adını verdikleri bölgeyi ortaya çıkardığını da söyledi.

Söz konusu bölgede tuzlanmış balıkları ayırmak için bir tesis, ekmek üretilen büyük bir fırın, barakalar ve işçilerin kaldığı yerleşimler bulunuyor.

Dr. Hawas, "İşçilerin sadece soğan, sarımsak ve ekmek yediklerine dair popüler bir efsane var ama biz kazı alanında binlerce hayvan kemiği bulduk. Chicago Üniversitesi'nden bir uzman bunları analiz etti ve Mısırlıların işçileri doyurmak için her gün 11 dana ve 33 keçi kestiğini gösterdi. Bu ürünler yaklaşık 10.000 işçiyi doyurmak için yeterliydi" dedi.

'BÜYÜK BOŞLUK'TA NE VAR?

Dr. Hawass, Beall'ın desteklediği Büyük Boşluk projesi konusunda da bilgiler verdi. Söz konusu proje kapsamında 1 santimetre büyüklüğündeki bir robot, Büyük Piramit'in duvarına açılacak küçük bir delikten içeri gönderilecek.

2017'de keşfedilen Büyük Boşluk, Kraliçe'nin odasıyla Kral'ın piramidin kalbinde bulunan odasını birbirine bağlayan Büyük Galeri isimli koridorun üstünde yer alıyor en az 30 metrelik bir alana yayılıyor.

Dr. Hawass, burada Keops'un kayıp lahdini bulacaklarına inandığını söyledi. Beall ise "Bunun bir lahit olamayacağını düşünüyorum çünkü hiçbir zaman bir lahit olmadı. Bu ana piramitlerin hiç birinde bir Firavun keşfedilmedi" dedi.

Söz konusu projenin önümüzdeki yıl ocak ya da şubat ayında başlaması planlanıyor.