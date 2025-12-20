×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı, Dünya'ya en yakın konumundan geçti

Güncelleme Tarihi:

#3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızı#Güneş Sistemi#Uzay
3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Dünyaya en yakın konumundan geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 00:36

Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, Dünya'ya en yakın konumundan geçti.

Haberin Devamı

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, dünyaya yakın bir konumdan geçeceği duyurulan 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaştı.

Böylece yer küreye en yakın konumuna ulaşan 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı yoluna devam etti.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kuyruklu yıldızın görsellerini paylaşarak "Yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya en yakın geçişi yaptı." ifadesine yer verdi.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti.

Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#3I/ATLAS Kuyruklu Yıldızı#Güneş Sistemi#Uzay

BAKMADAN GEÇME!