3D yazıcıdan az pişmiş biftek

İspanya’da Barselona merkezli Nova Meat adlı et şirketi, kısa bir süre önce üç boyutlu (3D) yazıcı teknolojisi ile bezelye, pirinç, deniz yosunu ve diğer maddelerden elde edilen bir biftek üretti. Bu teknoloji, ince tellerin çapraz geçişli birleşimi yöntemiyle, kas hücrelerindeki proteinleri taklit ediyor ve üç boyutlu yazıcı teknolojisi ile üretiliyor.

FARKLI TATLARDA

Uzmanlar üretimin önemini şöyle anlattı: “Bu strateji elde edilen ürünü çiğnenebilir olması, gerilebilmesi ve basınca dayanıklılığı açısından değerlendirmemize olanak sağlıyor. Ayrıca farklı et ve deniz ürünlerinin tadı ve besin özellikleri, fiziki özellikleri açısından benzerinin yapılabilmesini mümkün kılıyor.” Bilim insanlarına göre gelecek yıldan itibaren restoranlar üç boyutlu yazıcılar sayesinde kendi bifteklerini kendileri basabilecek.