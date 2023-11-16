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38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı! Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun?

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#Şi Cinping#Biden#Abd
38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 13:18

Dün gerçekleşen kritik ABD-Çin zirvesinden dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 38 yıl önceki ziyaretinden bir fotoğrafı cep telefonundan Cinping’e göstererek esprili bir dille “Bu genç adamı tanıyor musun?” diye sordu. Şi Cinping ise gülerek “Bu 38 yıl önceydi” cevabını verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, APEC Zirvesi kapsamında ABD’nin San Francisco kentinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “İki lider, potansiyel işbirliği alanları da dahil olmak üzere bir dizi ikili ve küresel meseleyi samimi ve yapıcı bir şekilde ele aldılar ve görüş ayrılıklarının bulunduğu alanlar hakkında fikir alışverişinde bulundular” ifadeleri yer aldı.

38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun

ÇİN, TAYVAN İLE BİRLEŞMEKTE KARARLI

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Başkan Şi’nin görüşmeyle ilgili olarak Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde en önemli ve hassas mesele olduğunun altını çizdiği belirtildi. Şi, “ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemeyeceğine dair taahhüdünü yerine getirecek somut adımlar atmalı, Tayvan'ı silahlandırmaya son vermeli ve Çin ile barışçı birleşmesini desteklemeli” ifadelerini kullandı. Görüşmede Çin lideri, Tayvan ile yeniden birleşmeyi gerçekleştirmekte kararlı olduklarını, bunun engellenemeyeceğini vurguladı.

38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİNDE BİR DİZİ YENİLİK

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Beyaz Saray’dan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, Biden ve Şi arasında konuşulan diplomatik konuların yanı sıra Çin’de üretilen ve ABD’ye yasadışı yollarla getirilen uyuşturucu maddelerle mücadele konusunda bir anlaşma üzerinde durulacağı belirtildi. Askeri ve ekonomik anlamda iki devletli iletişimin vurgulandığı görüşmede, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerle ilgili de fikir alışverişinde bulunulduğunun altı çizildi.

38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun

38 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD'yi ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Cinping'in Biden ile dün yaşadığı bir diyalogdan detaylar verdi. Biden, ayaküstü bir sohbette Çin liderinin 1985 yılındaki ABD ziyareti sırasında San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nde çekilmiş bir fotoğrafını cep telefonundan göstererek esprili bir dille “Bu genç adamı tanıyor musun?” diye sordu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, gülerek “Bu 38 yıl önceydi” cevabını verdi.

38 yıl önceki fotoğraf ortaya çıktı Biden telefonundan gösterip sordu: Tanıyor musun

KALDIĞI BÜTÜN ADRESLERİ HATIRLIYOR

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Cinping, dün ayrıca ABD ziyareti kapsamında 1985 yılındaki ziyaretinde görüştüğü ABD’lilerle, Çin-ABD dostluk gruplarıyla ve 2. Dünya Savaşı gazileriyle bir yemekte bir araya geldi. Çin lideri yemekte yaptığı konuşmada 38 yıl önceki ziyaretinde kaldığı yerlerin adreslerini hatırladığını vurgulayarak “Iowa'daki Dvorchaks'ta kaldım. Bu benim Amerikalılarla ilk yüz yüze temasımdı. Onlarla geçirdiğim günler unutulmaz. Bana göre onlar Amerika'yı temsil ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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#Şi Cinping#Biden#Abd

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