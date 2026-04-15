38 kişi ölmüştü: Rusya ve Azerbaycan anlaşmaya vardı... 'Yanlışlıkla vuruldu'

Azerbaycan Havayolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili uzun süredir devam eden kriz çözüme kavuştu. Rusya ve Azerbaycan, tazminat dahil tüm başlıklarda anlaşmaya vardı.

“YANLIŞLIKLA VURULDU” İTİRAFI GELDİ

Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlıklarının ortak açıklamasında, 25 Aralık 2024’te Aktau yakınlarında düşen Embraer 190 tipi uçağın, Rus hava sahasında bir hava savunma sisteminin “yanlışlıkla çalıştırılması” sonucu düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Taraflar, uçağın düşmesiyle ilgili olarak, tazminat ödemesi konusu da dahil olmak üzere, sonuçların uygun bir şekilde çözümlenmesine varmıştır.” denildi.

DUŞANBE ZİRVESİ SONRASI MUTABAKAT

Tarafların, 9 Ekim 2025’te Duşanbe’de Cumhurbaşkanları düzeyinde yapılan görüşmede varılan anlaşmalar doğrultusunda uzlaştığı belirtildi. Atılan adımların, iki ülke arasında “karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini geliştirme niyetini teyit ettiği” vurgulandı.

67 KİŞİLİK FACİA: 38 CAN KAYBI

Kaza, uçağın Grozni’ye iniş sırasında Rus yapımı karadan havaya füze ile ağır hasar almasının ardından meydana gelmişti. Hidrolik sistemin devre dışı kalmasıyla kontrolünü kaybeden uçak, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

Uçakta bulunan 62 yolcu ve 5 mürettebattan 38’i hayatını kaybederken, 29 kişi yaralı olarak kurtulmuştu.

“ACINIZI PAYLAŞIYORUZ” MESAJI

Ortak açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenerek, “Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını, trajediden etkilenen herkesle paylaşıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA

Moskova ve Bakü yönetimleri, anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini vurguladı. Açıklamada, karşılıklı saygı ve güven temelinde ilerleyen ilişkilerin, iyi komşuluk bağlarını daha da pekiştireceği ifade edildi.