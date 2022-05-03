Azovstal Fabrikası'ndan 38 gün sonra kurtuldular! 'Günlerce aç ve susuz bekledik'

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Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de, Putin'in 'sinek uçmasın' dediği fabrikada kuşatılmış Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürüyor. Fabrika içinde gıda, içecek ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçların tükenmesi nedeni ile günlerdir 'insani koridor' çağrısı yapan Ukraynalı yetkililer çabalarına hala bir yanıt almadı.

Gözden Kaçmasın Kuşatma altında tahliye seferberliği Haberi görüntüle

38 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTULAR

Fabrikanın bodrumlarına sıkışıp kalan sivillerden şimdiye kadar BM kontrolünde sadece 100 kişi tahliye edilebildi.

Fabrikadan çıkmayı başaran siviller arasında yer alan 28 yaşındaki Vera ve 5 yaşındaki oğlu Kiril 38 gün süren esaretleri sonrası özgürlüklerine kavuştu.



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Kiev'e sağ salim ulaşmayı başaran anne oğul yaşadıklarını CNN Türk'e anlattı. İşte CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu ve kameraman Halil Kahraman'nın haberi:

"38 gün boyunca Mariupol'de mahsur kaldım. En son Rus askerlerine çocuğumun hasta olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine oradan çıkmak için bir şansım oldu" diyen genç anne içerideki içler acısı durumu ise şu sözlerle özetledi;

"Yiyecek konusunda çok sıkıntı yaşadık. Günlerce yemek yemediğimiz, su içmediğimiz zamanlar oldu. Kendimden çok çocuğumu düşünüyordum ancak elimden bir şey gelmiyordu. Çok çaresizdim. Çaresizce aç ve susuz bekledik, sonunda nihayet güvenli bölgeye geçebildik"



Vera 5 yaşındaki oğlu ile birlikte çok büyük zorluklarla birçok şehri geçti, mülteci kamplarında kaldı. Kimi zaman yürüdü, kimi zaman araçla ilerledi ve sonunda Kiev'e ulaştı.



Kendi kurtulmasına rağmen geride kalanlar için endişelenen Ukraynalı kadın, "Geride çok fazla insan kaldı. Çok fazla yaralı ve berbat durumda siviller var. Bunlar içinden hayatını kaybedenler var. Bu insanlar Ukrayna'nın güvenli bölgelerine geçmek istedi ama Rusya asla izin vermedi." ifadelerini kullandı.

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5 YAŞINDAKİ KİRİL: MARKETİMİZİ VURDULAR, ÇOK KORKTUM

5 yaşındaki Kiril ise yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı;

"Bombalar atıldığında evdeydim. Savaş uçaklarını gördüm ve çok korktum. Marketimizi vurdular. Kiev'e geldiğimiz için çok mutluyum"

İÇERİDE YÜZLERCE SİVİL VAR

Kiev yönetimine göre yaklaşık 100 sivil fabrikadan tahliye edildi ve Mariupol’ün 230 kilometre kuzeybatısındaki Zaporojya kentine getirildi. Zaporojya, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.