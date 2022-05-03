Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Azovstal Fabrikası'ndan 38 gün sonra kurtuldular! 'Günlerce aç ve susuz bekledik'

#Mariupol#Azovstal Fabrikası#Ukrayna Savaşı

Mariupol'de Rus bombardımanı nedeni ile adeta cehennemi yaşayan siviller günlerdir sıkışıp kaldıkları Azovstal demir çelik fabrikasından tahliye edilmeyi bekliyor. Fabrika içinden çıkmayı başaran sayılı kişiler arasında olan 28 yaşındaki Vera, CNN Türk'e yaptığı açıklamada içeride kalanların aç ve susuz beklediğini anlattı.

Haberin Devamı

Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de, Putin'in 'sinek uçmasın' dediği fabrikada kuşatılmış Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürüyor. Fabrika içinde gıda, içecek ve ilaç gibi temel insani ihtiyaçların tükenmesi nedeni ile günlerdir 'insani koridor' çağrısı yapan Ukraynalı yetkililer çabalarına hala bir yanıt almadı.

Gözden Kaçmasın

Kuşatma altında tahliye seferberliğiKuşatma altında tahliye seferberliğiHaberi görüntüle

38 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTULAR

Fabrikanın bodrumlarına sıkışıp kalan sivillerden şimdiye kadar BM kontrolünde sadece 100 kişi tahliye edilebildi.

Fabrikadan çıkmayı başaran siviller arasında yer alan 28 yaşındaki Vera ve 5 yaşındaki oğlu Kiril 38 gün süren esaretleri sonrası özgürlüklerine kavuştu.

Azovstal Fabrikasından 38 gün sonra kurtuldular Günlerce aç ve susuz bekledik


"ÇARESİZCE AÇ VE SUSUZ BEKLEDİK"

Haberin Devamı

Kiev'e sağ salim ulaşmayı başaran anne oğul yaşadıklarını CNN Türk'e anlattı. İşte CNN Türk Muhabiri Mücahit Topçu ve kameraman Halil Kahraman'nın haberi:

"38 gün boyunca Mariupol'de mahsur kaldım. En son Rus askerlerine çocuğumun hasta olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini söyledim. Bunun üzerine oradan çıkmak için bir şansım oldu" diyen genç anne içerideki içler acısı durumu ise şu sözlerle özetledi;

"Yiyecek konusunda çok sıkıntı yaşadık. Günlerce yemek yemediğimiz, su içmediğimiz zamanlar oldu. Kendimden çok çocuğumu düşünüyordum ancak elimden bir şey gelmiyordu. Çok çaresizdim. Çaresizce aç ve susuz bekledik, sonunda nihayet güvenli bölgeye geçebildik"

Azovstal Fabrikasından 38 gün sonra kurtuldular Günlerce aç ve susuz bekledik

RUSYA SİVİLLERİN ÇIKMASINA ASLA İZİN VERMİYOR

Vera 5 yaşındaki oğlu ile birlikte çok büyük zorluklarla birçok şehri geçti, mülteci kamplarında kaldı. Kimi zaman yürüdü, kimi zaman araçla ilerledi ve sonunda Kiev'e ulaştı.

Kendi kurtulmasına rağmen geride kalanlar için endişelenen Ukraynalı kadın, "Geride çok fazla insan kaldı. Çok fazla yaralı ve berbat durumda siviller var. Bunlar içinden hayatını kaybedenler var. Bu insanlar Ukrayna'nın güvenli bölgelerine geçmek istedi ama Rusya asla izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

5 YAŞINDAKİ KİRİL: MARKETİMİZİ VURDULAR, ÇOK KORKTUM

5 yaşındaki Kiril ise yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı;

"Bombalar atıldığında evdeydim. Savaş uçaklarını gördüm ve çok korktum. Marketimizi vurdular. Kiev'e geldiğimiz için çok mutluyum"

İÇERİDE YÜZLERCE SİVİL VAR

Kiev yönetimine göre yaklaşık 100 sivil fabrikadan tahliye edildi ve Mariupol’ün 230 kilometre kuzeybatısındaki Zaporojya kentine getirildi. Zaporojya, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.

Gözden Kaçmasın

Rusyanın Donetsk ve Luhansk planı ifşa oldu: Kırım gibi ilhak edeceklerRusya'nın Donetsk ve Luhansk planı ifşa oldu: Kırım gibi ilhak edecekler!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Putin ülkeyi başbakana devretti, savaşa odaklandıPutin ülkeyi başbakana devretti, savaşa odaklandı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mariupol#Azovstal Fabrikası#Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı
En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık