3700 Rus askeri, Güney Osetya'ya konuşlanıyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya'nın, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da kuracağı üslerde toplam 3 bin 700 askerin görev yapacağı bildirildi.

Güney Osetya'nın basın ve enformasyon komitesinden yapılan açıklamada, bölgede kurulması planlanan Rus üslerinin inşaatının ve yerleşim düzeninin 2010'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.



Açıklamada, Güney Osetya'da faaliyet gösterecek Rus Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 üste toplam 3 bin 700 askerin görev alacağı, Rus birliklerinin Albay Aleksandır Ignatenko komutasında olacağı kaydedildi.



Rusya'nın, Güney Osetya bölgesinde başkent Tshinvali olmak üzere Perevi, Okona, Dvani, Gucabauri, Ergeneti, Prisi, Eredvi, Gromi, Mosabroni ve Monasteri yerleşim birimlerinde kontrol noktaları oluşturacağı bildirildi.



Rusya, ağustos olaylarından sonra Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımış ve bölge yönetimi ile askeri ilişkileri de kapsayan dostluk ve işbirliği anlaşması imzalamıştı.