360 görevli afet bölgesinde... Türk yardım gemileri Libya’da

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TÜRKİYE, Libya’da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak için yardımlarını sürdürüyor. Kargo uçaklarının ardından bölgeye deniz yoluyla da yardım gönderildi. İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri dün Libya’ya ulaştı.

BİR GEMİ DAHA GİDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. TCG Osmangazi gemimiz de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere İzmir’den hareket edecek” denildi.

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BU KEZ HASTALIK ENDİŞESİ

10 Eylül’de Daniel Fırtınası’nın neden olduğu aşırı yağışlarla iki barajın çökmesi sonucu devasa bir sel felaketinin yaşandığı Libya’nın doğusunda arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 11 binden fazla kişinin öldüğü, 10 binden fazla kişinin kayıp olduğu felaket sonrasında bölgede insani yardımda sıkıntı yaşandığı ayrıca bulaşıcı hastalıklarla yeni bir insani krizin tetiklenebileceği uyarısı yapılıyor. İslami Yardım kuruluşunun İngiltere Direktör Yardımcısı Salah Aboulgasem, hastalıkların kapıda olduğuna dikkat çekerek “Şehir ölüm kokuyor. Neredeyse herkes tanıdığı birini kaybetmiş” diyor.

ALTYAPI TAMAMEN ÇÖKTÜ

Büyük can kaybının yanı sıra altyapının da darbe aldığı Derne’de yollar ve köprülerin yanı sıra 2 bin 200’den fazla binanın hasar gördüğü belirtildi. İslami Yardım kurumu, hastanelerin ve morgların afet durumuyla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti. Bölgede çalışan ekipler, denizden cesetlerin kıyılara vurduğunu, kanalizasyon dahil her türlü altyapının yıkıldığını, içme suyunun kirlendiğini ve hijyenin büyük sorun olduğuna dikkat çekerek halkı bekleyen tehlikeli hastalıklar riskine karşı uyardı.