36 yıl sonra Noriega ile aynı günde operasyon

Güncelleme Tarihi:

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 07:00

ABD, 3 Ocak 1990’da Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega’yı ülkesinde alıkoyarak ABD’ye götürmüştü. Bundan tam 36 yıl sonra aynı gün Venezuela Devlet Başkanı eşiyle birlikte ABD operasyonuyla alıkonuldu…

Trump’ın Venezuela’ya operasyonu açıklaması ABD’nin 1989’daki Panama işgalini akıllara getirdi. 27 bin asker ile yapılan operasyonda ‘Uyuşturucu kaçakçılığı’ ile suçlanan Panama devlet başkanı Manuel Noriega daha evvel benzer bir örneği olmayan şekilde ABD’ye götürüldü ve hapsedildi. 1983’te Panama lideri olan Noriega, giderek ABD için kontrol edilemez oldu.  Panama kanalı konusunda ABD’nin Küba’ya karşı planlarında da ‘arıza’ çıkarıyordu. Bu nedenle artık ABD için bir ‘hedef’ haline gelmişti. ABD resmi makamları Noriega’yı ‘uyuşturucu kaçakçılığı’ yapmak ve ‘kara para aklamakla’ suçlamaya başladı. Gerilim 20 Aralık 1989’da askeri operasyona döndü. Operasyona ‘Just Cause’ (Haklı Sebep) adı verildi. 30 bine yakın Amerikan askeri bir gece yarısı Panama’yı ‘işgal’ etti. Daha 24 saat geçmeden Panama ordusu dağılmıştı.

VATİKAN’A SIĞINDI

Vatikan Büyükelçiliği’ne sığınan Norieaga 3 Ocak 1990’da çıkıp teslim oldu. ABD’ye götürüldü. 30 yıl hapse mahkûm edildi. 2007’de ABD’deki cezasını tamamlayıp Fransa’ya iade edildi. Orada da yargılanıp 2011’e kadar cezaevinde kaldı. Panama’ya iade edilen Noriega 2017’de öldü. 

