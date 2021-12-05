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36 STK ortak mektup yazdı: Yunan zulmünü Papa’ya şikâyet ettiler

#Yunan Zulmü#Papa#Şikayet
36 STK ortak mektup yazdı: Yunan zulmünü Papa’ya şikâyet ettiler

Yunan ve yabancı 36 sivil toplum kuruluşu, dün Kıbrıs Rum kesiminden Atina’ya geçen Papa’ya Yunanistan’ı şikâyet ederek Ege’de mültecilerin zorla Türkiye’ye geri itilmesinin durdurulmasını istedi.

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Dünyada 1.3 milyardan fazla mensubu olan Katolik kilisesinin dini lideri Papa Françesko, 5 yıl içinde gerçekleştirdiği ikinci Yunanistan ziyaretinde “Aşırı milliyetçilik ve ego duyguları içinde kıvranıyor” diyerek, sığınmacılar konusunda Avrupa’ya çattı. STK’lar ise Papa’dan Yunanistan’ın mültecilere yönelik geri itmelerinin durdurulması için yardım talep etti.

ESKİ YUNAN’I ÖVDÜ

Sığınmacı krizi dorukta iken 2016’da Midilli Adası’na giden Papa, Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun, Osmanlı’ya karşı Yunan isyanının başlamasının (1821) 200’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde daveti üzerine, üç günlük bir ziyaret için dün ilk kez Atina’ya geldi.

Sakellaropulu, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Kilisesi’nin lideri Atina Başpiskopusu ile görüşen Papa Françesko, Avrupa’nın bugün “tüketim açgözlülüğü kapanına kısıldığını” da belirtti. Ayrıca “Demokrasi burada doğdu. Yunanistan, Atina olmasaydı, bugünkü Avrupa, bugünkü dünya olmazdı. Avrupa ve dünya daha az dahi, daha az mutlu olurdu” diyerek de eski Yunan medeniyetini övdü.
Papa Françesko, 1054 tarihinde Doğu (Ortodoks) ve Batı (Katolik) kiliselerinin ayrılmasından (Schisma) bu yana geçen 967 yılda Atina’yı ziyaret eden ikinci Papa oldu. Daha önce, Papa 2’nci Jean Paul 2001 yılında Yunan başkentine gelmişti.

MİDİLLİ’YE GEÇECEK

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Papa, bugün Sakellaropulu ile birlikte Ayvalık’ın karşısındaki Midilli Adası’na giderek mülteci kampını ziyaret edecek. Yunan ve yabancı 36 sivil toplum kuruluşu Papa’ya gönderdikleri mektupta, Yunan güvenlik unsurlarının, sığınmacıları zorla Türkiye’ye geri ittiklerini vurguladılar. Mektupta “Sığınmacıların Türkiye’ye geri itilmeleri ile ilgili ciddi ihbarlar var.

İnsanlar denizin ortasında terk ediliyorlar. Bu uygulamaların sona ermesi ve böylesi vakaların bağımsız bir mekanizma tarafından incelenmesi için katkınızı istiyoruz” denildi. Mektupta ayrıca, Ege adalarındaki kamplarda yaşayan sığınmacıların, önemli sorunları bulunduğu da kaydedildi. STK’ların Papa ile görüşme talebi ise karşılık bulmadı. Françesko, 2016’daki Midilli ziyaretinde 12 kişiden oluşan 3 mülteci aileyi beraberinde Roma’ya götürmüştü.

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#Yunan Zulmü#Papa#Şikayet

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