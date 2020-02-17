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Dünya
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

35’lik kraliçe

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
35’lik kraliçe

ALMANYA’nın en güzel kızı 35 yaşındaki Leonie Charlotte von Hase seçildi.

Böylece ülkede 1927 yılından beri düzenlenen yarışmada ilk kez bir anne başına güzellik tacı takmış oldu. Ruist’taki Europa Park’ta düzenlenen “Miss Germany” finalinde yaşları 18 ile 35 arasında değişen 16 aday yarıştı. En güzel kız seçilen Leonie, “Almanya’yı zarafet, onur, karizma ve tüm güçle temsil etmek istiyorum” dedi.

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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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