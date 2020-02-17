Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,
35’lik kraliçe
ALMANYA’nın en güzel kızı 35 yaşındaki Leonie Charlotte von Hase seçildi.
Böylece ülkede 1927 yılından beri düzenlenen yarışmada ilk kez bir anne başına güzellik tacı takmış oldu. Ruist’taki Europa Park’ta düzenlenen “Miss Germany” finalinde yaşları 18 ile 35 arasında değişen 16 aday yarıştı. En güzel kız seçilen Leonie, “Almanya’yı zarafet, onur, karizma ve tüm güçle temsil etmek istiyorum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle