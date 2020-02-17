35’lik kraliçe

Böylece ülkede 1927 yılından beri düzenlenen yarışmada ilk kez bir anne başına güzellik tacı takmış oldu. Ruist’taki Europa Park’ta düzenlenen “Miss Germany” finalinde yaşları 18 ile 35 arasında değişen 16 aday yarıştı. En güzel kız seçilen Leonie, “Almanya’yı zarafet, onur, karizma ve tüm güçle temsil etmek istiyorum” dedi.