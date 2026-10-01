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35 gündür aralıksız yağmur yağıyor

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Yağmur#El Nino
35 gündür aralıksız yağmur yağıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

Japonya’nın başkenti Tokyo’da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

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Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo’nun merkezine normal seviyenin yaklaşık üç katı olan 629 milimetre yağmur düştü. Şehir 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görmedi. Uzmanlar, bu yılki El Nino’nun Büyük Okyanus’u ısıtması ve iklim krizinin tetiklediği aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın olacağını değerlendiriyor. Öte yandan uzun süren yağışlardan dolayı Tokyo tarım arazileri ciddi zarar gördü. Bu da sebze fiyatlarında artışa neden oldu.

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#Japonya#Yağmur#El Nino

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