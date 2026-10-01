35 gündür aralıksız yağmur yağıyor

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Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo’nun merkezine normal seviyenin yaklaşık üç katı olan 629 milimetre yağmur düştü. Şehir 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görmedi. Uzmanlar, bu yılki El Nino’nun Büyük Okyanus’u ısıtması ve iklim krizinin tetiklediği aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın olacağını değerlendiriyor. Öte yandan uzun süren yağışlardan dolayı Tokyo tarım arazileri ciddi zarar gördü. Bu da sebze fiyatlarında artışa neden oldu.